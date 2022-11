«Destacaría la fortaleza mental del grupo en los malos momentos»

¿Cómo plantea una semana después de ocho partidos en un mes, cada uno con una carga física e intensidades brutales para el Tenerife Libby's?

Por fin una semana con algo más de tranquilidad. No tenemos partidos en mitad de semana y vamos a tener un poquito más de tiempo para señalar algunos detalles y cosas que van concurriendo en los partidos y de sistema de juego para tratarlos con más calma, que no hemos podido hacerlo antes por tanto viaje que hemos tenido que hacer.

Cinco días con tranquilidad, pero sin bajar esa intensidad.

La intensidad siempre es alta independientemente de que haya partidos o no en medio de la semana. Nosotros queremos imponer un ritmo de juego y el mismo se imprime desde los entrenamientos. Lo único es que sí vamos a poder tener más tiempo juntos en la cancha y no tanto en el avión. No vamos con más tranquilidad porque no tengamos partidos. Nosotros vamos con la misma intensidad preparando los entrenamientos independientemente de que tengamos partidos o no los miércoles o cuando toque.

Ya mirando al futuro, le esperan otros 20 días de locura absoluta... CV San Cugat, el primer duelo de la fase de grupos de la CEV Champions League con el Fenerbahce turco, Kiele Socuéllamos, CD Heilderberg y el Commercencon Lodz polaco, también partido europeo, pero en el Santiago Martín. Casi nada, casi un sinvivir.

Sí [risas]. Bueno, bien, hemos peleado para poder estar dentro de esta fase de grupos con los mejores y sabíamos lo que iba a suponer estar en esta ronda, que es todo este carrusel de partidos y enfrentamientos que tenemos hasta que paremos por las fiestas navideñas. Bueno, estamos donde queremos estar y estamos contentos por todo ello.

¿Y cómo se encuentra el equipo físicamente?

Está bien, se había preparado para todo esto y éramos conscientes de lo que se nos venía encima. Evidentemente, después de tantos viajes hay ciertas cargas, pero las estamos manejando bien dentro de los entrenamientos, dosificando un poquito más y sin dejar de entrenar con intensidad.

Del mes de locura y apasionante que dejamos, ¿qué destacaría de su grupo?

Pienso, sobre todo, en el crecimiento del equipo dentro de cada uno de los partidos que hemos jugado. Hemos tenido partidos muy intensos, con marcadores estrechos y muy disputados, llegando a jugar varias veces cinco sets. En esas ocasiones el equipo ha sabido salir adelante en los malos momentos y ha podido reconducir ciertas situaciones como pudieron ser el ir ganando 2-1 contra Menorca y perder ese cuarto set y luego ganar (3-2); ir por delante 2-0 contra Haro Rioja y después de que nos empataran a dos, pues sumar los puntos (2-3); ir perdiendo 2-0 contra el Calcit Kamnik en Eslovenia y poder remontar (2-3)... Yo destacaría, sin duda, la fortaleza mental que ha tenido el equipo en los malos momentos que han existido en estos partidos.

Ahora toca pensar en la Superliga y lo más cercano es el encuentro el sábado (Sant Cugat del Vallés, 18:00 horas) contra el CV Sant Cugat. ¿Qué le espera al Tenerife Libby’s en este compromiso? ¿Qué podría destacar de las catalanas?

El equipo del Sant Cugat es un conjunto muy similar al del año pasado que tiene una misma base desde hace mucho tiempo. Son jugadoras que se conocen muy bien, y eso les ayuda mucho a la hora de jugar. Es un equipo muy fuerte en su casa y al que nos tendremos que enfrentar de la mejor manera este sábado.