El S/C Echeyde obtiene una sufrida victoria ante el Canoe

Pero enfrente estaban los de Albert, a los que no les gusta perder ni a las canicas y que consiguieron los puntos a base de sacrificio, mucha fuerza y tensión defensiva. Y es que solo cuando igualó la defensa presionante madrileña –en la subida de balón y en sus líneas de pase– pudo cambiar el paso de un partido que se le ponía complicado.

Al final, una gran victoria asentada en el acierto goleador de Marc Salvador (5 tantos) y las manos de Diego Malnero ante un equipo que lucha por otras causas, pero que le enseñó a los santacruceros que en la liga nadie les va a regalar nada.

Desde el inicio ya se veían las intenciones del Canoe: defensa presionante al balón y las líneas de pase, lo que dificultaba la circulación local y la inversión para desahogar las posiciones más alejadas. Aún así el palo se convirtió en el mejor defensa madrileño y a 2’59’’ consiguió abrir el marcador el Canoe. A partir de ahí el Echeyde fue remolque con toma y dacas en el marcador, terminando el cuarto con empate, 3-3.

En la reanudación, más de lo mismo, un Santa Cruz ahogado y un visitante más solvente, pero los empates se sucedían, hasta que a falta de 2’’ para llegar al descanso Marc hizo de las suyas desde 2 y ponía a su equipo por delante (6-5).

Los de Albert ya habían aprendido la lección. Empezaron a defender y no dejaban espacios, lo que le permitió con sufrimiento controlar el choque (8-7). Y llegó el último cuarto, el mejor, con Diego en modo paradón y una defensa dignísima y solidaria que le permitió a 1’18’’ respirar en el partido tras otra diana de Marc (12-10).

Las ‘Guayotas’, en casa

Las Guayotas librarán una batalla en la cumbre. Este sábado en la Acidalio Lorenzo, a partir de las 11:30 horas, recibirán a otro de los poderosos de la Liga, el CN Mataró. Las de Itziar Pavón sabe de la dificultad de vencer a un equipo, el catalán, que aunque igualado a victorias (un balance de 4/1), es el favorito. No obstante, las Guayotas no pierden la cara al partido, al igual que no lo hicieron ante el CN Sabadell (18-8). Hoy, otra oportunidad de ser equipo revelación.