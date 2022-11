Ahmad Pérez Azzouz: «Tenemos muchas ganas de sorprender esta temporada»

¿Qué valoración hace del comienzo de liga?

Bastante buena. Hay que tener en cuenta de que el equipo se ha renovado bastante. Se fueron algunos veteranos con respecto al año pasado y el grupo se ha rejuvenecido. En la EuroCup se notó un poco que había gente que no competía desde marzo o abril tras concluir la liga, pero sus partidos nos sirvieron de pretemporada para poder afrontar esta competición. Eso nos ha permitido ganar partidos ahora.

Ha llegado a un equipo que quiere crecer. ¿Cómo surgió la oportunidad de fichar por el Santa Cruz Echeyde?

Llegué de estar en el absoluto del CN Catalunya y cuando vinimos a Tenerife nos quedamos para hacer un stage y me dio tiempo de visitar la Isla e ir a sitios concurridos y todo eso. Y la verdad es que me enamoró todo. Me gustó mucho el ambiente, el clima, la propia gente, su entorno... Siempre pensé, bueno, irme a jugar con el Echeyde sería una opción que me gustaría muchísimo para independizarme un poco de mis padres y para poder crecer. Y la verdad es que no sé cómo surgió la idea, pero estuvo ahí y me decidí.

A nivel personal, da el salto con un nombre en la División de Honor española.

Sí. Después de un año en Primera, que fue largo y duro, el objetivo principal era el siguiente escalón. He conseguido subir este escalón y ahora toca consolidarlo y sumar experiencia teniendo en cuenta que la vida de un portero es bastante larga. Además, teniendo un compañero como Diego Malnero en el equipo, que es pura experiencia con muchísimos torneos internacionales con su selección y años en la competición, pues puedo aprender un montón.

¿Cómo se sintió a la hora de debutar contra el CN Caballa?

Contento de jugar unos minutos. Gracias a Albert (Español) que me sacó en el último cuarto y al final las cosas acabaron bien (15-6).

Y encima con tres paradas seguidas.

Sí, no sé cómo [risas]. Tenía nervios y fue como un milagrillo. Salió mejor de lo que esperaba. Lo normal es tener confianza con uno mismo.

No puede ser casualidad para un portero que ganó la plata en el europeo júnior de Montenegro.

Entonces, algo habrá. Estamos entrenando muy bien y la intensidad de los entrenos luego se ve reflejada en los partidos. Al final juegas como entrenas.

¿Dónde puede quedar su conjunto al final de temporada?

Creo que en media tabla aspirando a complicarle las cosas a los equipos que están arriba. Y también clasificándose en una Copa del Rey... Podemos aspirar a mucho. Tenemos a gente con ganas y el grupo está fuerte este año y las cosas están saliendo (cuatro victorias en otros tantos encuentros en la máxima categoría).

Fue bueno el papel del equipo en la fase de grupos de la Challenger Cup. Ahora toca el SKP Modri Daraci en cuartos.

Somos un conjunto muy ambicioso que no para. Que este grupo participe en una competición europea y llegue a donde estamos tiene mucho mérito. Estábamos en el llamado grupo de la uerte, el más difícil, y quedamos primeros sorpresivamente y ganando bien al equipo más fuerte, el Galatasaray. Supimos tirar de experiencia para solucionar los baches que fueron surgiendo. ¿El rival que nos ha tocado? Se ha clasificado para cuartos y eso no es poca cosa. Vamos a por todo.

Entonces ve a sus compañeros con muchas ambición.

Sí. El grupo tiene muchas ganas de arañar. Solo hay que ver a Nacho (Gutiérrez), el capitán, o a Albert como entrenador, que nos transmiten esa ambición, quieren más. Y nosotros como que lo asimilamos y tenemos muchas ganas de sorprender esta temporada. Le digo a la afición que vengan a vernos, no les defraudaremos.