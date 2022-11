Y es que en el seno del club tinerfeño todavía escuecen los dos choques entre ambos conjuntos en la temporada pasada, en los que los de Albert Español terminaron con sendas derrotas, aún siendo favoritos (8-10 y 19-11). Y sí, esas pérdidas dolieron mucho precisamente porque cundió el exceso de confianza. De haber ganado los dos compromisos, tal vez los tinerfeños hubiesen acabado el año pasado por encima del octavo puesto, ya de por sí un exitazo.

En esta ocasión, el Echeyde se encuentra en un gran momento de forma, ya que viene está invicto en la División de Honor y viene de ganar sus tres encuentros en la LEN Challenger Cup, unos méritos que quieren seguir manteniendo y prolongando en el tiempo. Los chicharreros juegan bien, tienen ritmo e intensidad, tanto en ataque como en defensa, armas que deben ser fundamentales para sumar dos puntos más.

Sumarlos significaría un paso hacia adelante de cara a confirmar por tercer año consecutivo la presencia tinerfeña en la Copa del Rey, por lo que el partido tiene doble aliciente.

Pero Nacho Gutiérrez avisa: «El Rubí es un excelente equipo y el año pasado nos cogió en un momento de relajación y no fuimos capaces de darle la vuelta al partido». «Es un club muy humilde y trabajador y tiene fuerza, pero somos conscientes de que queremos ganar y vamos a intentar hacer un buen partido para lograrlo», señala.

Pero enfrente está el Rubí, equipo con el que los de Español no quieren dar pie ningún tipo de confianza a pesar de que el conjunto catalán no conoce la victoria en los cinco partidos disputados. Necesitan como agua de mayo una victoria para romper esa dinámica negativa que llevan y ven a los chicharreros en el punto de mira tal y como sucedió la temporada anterior. Su situación lo hace peligroso.

El balance de goles a favor y en contra del CN Rubí es de 37-54 y sus máximos artilleros son Borja Fenoy (14 goles) y Rui Martins (6). Sin duda, serán los hombres a seguir por los jugadores de Albert Español esta tarde.

Las ‘Guayotas’, a verlas venir

Complicada papeleta la que le toca vivir al Santa Cruz Echeyde femenino, ya que el rival de esta tarde (piscina Can Llong, 15:30) no es otro que el CN Sabadell, el actual campeón de liga. En este caso se enfrentarán el equipo revelación, las Guayotas, y el eterno aspirante a ganar absolutamente todo, las vallesanas. Los dos suman victorias por partidos. «Seamos realistas, queremos hacer un buen papel y aprender», dice la técnico Itziar Pavón, «pero no damos por perdido el partido antes de jugarlo». Una auténtica declaración de intenciones sobre el hambre que tienen y que han exhibido sus jugadoras.