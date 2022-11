Grant Dalton: «La Copa América será un catalizador de obras importantes»

¿Qué ha pasado desde que hace ocho meses se designara a Barcelona como sede de esta legendaria competición?

Bastante. Se está haciendo un esfuerzo increíble. Francamente, no he visto jamás una velocidad semejante. Ciertamente no sucedería en Auckland. Hemos definido el recorrido de la carrera. Hemos establecido los parámetros de donde estará el village, las pantallas gigantes y hasta el acceso. Todo hecho. Así que los componentes básicos del evento ya están en su lugar. Y ahora estamos en la fase de creación en lugar de la planificación

¿Cuáles son los beneficios para una ciudad que se convierte en sede de la Copa América?

La Copa América se convierte en un catalizador de obras muy importantes. Todo se acelera y estará terminado en 2024 en lugar de 2028 o 2030. Es una de las cosas invisibles que siempre suceden. Y de hecho, el coste de ahora de todo ello, cuando miras las cifras de la inflación en la actualidad, si tuvieras que terminarlos en cinco años, no en dos años, habría sido enormemente más caro, es evidente. Podría argumentar pues que la inversión de las administraciones es más que compensada solo por el diferencial en la inflación. Ya ha sucedido en Auckland tres veces

¿Qué más?

Número dos, están los obvios beneficios del turismo. Sabemos que esta ciudad está bastante saturado de turistas todo el tiempo. No obstante, hay un tipo de turista que vendrá a la Copa América. No serán de los que cogen un vuelo de Ryanair por 15 euros desde Manchester para una despedida de soltero y que tienen una tasa máxima de turismo de dos a tres días. El turista de la Copa América se queda dos o tres semanas. Es un tipo de turista bastante diferente. Y luego hay un tercer elemento, que es el impacto de los equipos. Cada uno tiene entre 300 y 350 personas si incluyes a las familias que les acompañan y que se quedan muchos meses que alquilan pisos y van a restaurantes.

¿Y estaría de acuerdo con su percepción de que esta es una competencia muy elitista?

En cierto modo, absolutamente. Es una percepción construida a lo largo de 170 años. Así que no vamos a cambiar eso en 10 minutos. Sin embargo, lo que tratamos de hacer es una integración vertical: impulsamos juegos en e-Sports para chicos, impulsamos la diversidad con la Copa América femenina, una Copa América juvenil... En términos de sostenibilidad, nuestro proyecto principal es el hidrógeno. Solo verás barcos de hidrógeno. Así que, sí, por un lado, lo es, pero en Nueva Zelanda hemos hecho un buen trabajo a lo largo de los años de derribar esa percepción. Y es que hay muchas cosas debajo para valorar y esperamos dejar un legado positivo que repercuta en el futuro.

¿Qué le parece la zona de competición?

Es una zona de competición única. Quiero remarcar, porque es muy importante, que el espectáculo será gratuito, y aquí vuelvo a tu pregunta sobre el elitismo. Todo tiene que ser gratuito. Habrá grandes pantallas, comentarios en las tres lenguas, exhibiciones… Sería erróneo hacer pagar para ver las carreras. Va totalmente en contra de nuestra filosofía y de Barcelona. Y lo que es únicoes que la competición se celebrará muy cerca de la costa. A 200 metros de la playa ya es profundo.