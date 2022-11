David Martín: «El pase de ronda no está hecho ante el Calcit»

El presidente del Tenerife Libby’s, David Martín, advirtió ayer de que a pesar de que su equipo haya ganado al Calcit Kamnik esloveno por 2-3 tras remontar un 2-0, «el pase de ronda hacia la fase de grupos no está hecho», un serio aviso al equipo y a los aficionados para que no caigan en el exceso de optimismo «cuando todavía queda por disputar un partido (miércoles 23, pabellón Santiago Martín, a partir de las 20:00 horas) contra un grupo que ya derrotó al campeón croata Mladost», al que le levantó la eliminatoria por 3-0 «y se llevó el golden set», y puso en serios aprietos al campeón serbio, el Estrella Roja», recuerda.

En ningún caso, «al Calcit no hay que faltarle al respeto, no nos podemos fiar... Eso sí, tenemos que aprovecharnos de la oportunidad de que jugamos la vuelta en Tenerife, en nuestra casa y ante nuestra afición», por lo que «sería el momento de que el pabellón Santiago Martín se convierta el miércoles, si no en un infierno, por lo menos en una cancha incómoda para ellas [risas]».

Martín antes de iniciar el viaje de regreso asegura que vivió el choque ante el Calcit Kamnik «bastante tranquilo. Sé que el primer set no lo estábamos jugando bien (25-16), nos costó entrar en el partido», pero «sí tenía la tranquilidad de que el equipo iba a acabar entrando en el partido, porque estaba picando piedra, reencontrándose, y al final iba a llegar el momento. Cuando vi que llegamos al tie–break, sabía que iba a caer de nuestro lado», añade.

Reconoce que las chicas jugaron «con los extremos, del nada al todo, pero no temo eso. Me preocuparía más que fuera al revés, que el grupo empezara de más a menos y que tenga malos finales. Ir de menos a más y, sobre todo, revertir una situación que no es positiva, demuestra la capacidad y la casta» que puede tener este conjunto: «Es más una cualidad positiva más que una desventaja», afirma.

Cuestionado por el desgaste físico que podría sufrir el Tenerife Libby’s por jugar dos partidos en menos de 48 horas (Avarca y Calcit) con 10 sets de por medio, el dirigente aclara que «es una variable que está ahí, pero es cierto que en el club hacemos trabajo tanto en la preparación física como en el control de los servicios médicos».

«Ellos están muy atentos en este tipo de situaciones» para minimizar el desgaste y facilitar que «las jugadoras tengan la claridad mental de jugar sin tener en cuenta de que jugaron un encuentro hace tres días», explica.

David Martín, por último, hace una invitación a los aficionados, a los que les pide que apoyen en la grada el miércoles al Tenerife Libby’s, para lo cual está disponible la web www.pabellonsantiagomartin.net para la adquisición anticipada de entradas.

Próxima jornada liguera

Eso en lo referente a la competición europea, porque en cuanto a la Superliga Iberdrola, las laguneras visitan al Haro Rioja en el Polideportivo el Ferial para disputar la octava jornada liguera, a partir de las 17:00 horas, «un buen partido contra un equipo que tiene una gran plantilla y que será muy exigente», dijo Martín para concluir.