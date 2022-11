De hecho fue una sorpresa su debut contra el Atlético Barceloneta, partido en el que las Guayotas ganaron como visitantes llevando al luminoso un 9-13. Tras las catalanas, le tocó el turno al WP Zaragoza en la Acidalio Lorenzo, choque en el que las de Pavón se impusieron por 12-10 en un duelo un tanto regular, pero al fin y al cabo, otra sorpresa más. Por último, el sábado recibieron la visita del CN Boadilla al que las Guayotas se impusieron por la mínima (6-5) en un mal encuentro.

Precisamente, el choque se disputó en circunstancias especiales, partiendo de la base de que medio equipo estaba tocado y se sumaban bajas por enfermedad como las de la boya Alba Sánchez y la lateral canadiense Blaire McDowell.

Si bien es cierto que Izti podrá contar con la totalidad de la plantilla para esta tarde, no lo es menos que todavía algunas de sus mujeres no se encuentran al 100%, por lo que será fundamental para conseguir los dos puntos el sacrificio y solidaridad en defensa de todas las jugadoras y una buena circulación de balón en ataque, aprovechando el juego con las boyas como arma o para abrir espacios en la piscina.

Enfrente tendrán un equipazo, el CN Cataluña, que viene de ganar su encuentro ante el Sant Feliu por 13-11. Fue su tercer triunfo, porque debutó en la liga ante el CE Mediterrani con derrota (6-12). Los siete puntos sumados lo llevan a estar en el quinto puesto.

Después de que el Echeyde incorporara a María Sagrera, las catalanas han hecho un equipo peligroso, teniendo como eje el ataque conformado por Clara Díaz y Maartje Van Rij, que ya suman esta temporada 18 goles. Sin duda las mujeres a vigilar. El resto, un gran equipo, con gol, y que puede complicar la vida a cualquier equipo que se cruce en su camino.

El sábado, el sorteo del masculino





El Santa Cruz Echeyde masculino conocerá el sábado –antes de la final de la Supercopa de Europa entre el Sabadell y el Pro Recco italiano–, su rival de cuartos de final en la LEN Challenger Cup. Los tinerfeños se clasificaron como primeros en el Grupo A de la fase de grupos, con lo que el sorteo lo enfrentará a un segundo que vendrá de los grupos B, C y D. De ellos resultan los posibles rivales: el ZPC Het Ravij (B, Países Bajos), el SKP Kosice (C, Esolvaquia), y el SV Ludwigsburg 08 (C, Alemania).