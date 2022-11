Ramis: «Hemos mantenido el hilo competitivo sin lugar a sorpresas»

«Hemos hecho un partido serio», comenzó Ramis, quien ponderó que el equipo le diese «mucho respeto» a la competición. «Hemos querido hacer las cosas bien, no dejarles crecer y crecer nosotros. Hemos mantenido el hilo competitivo sin dar lugar a sorpresas y sacamos la eliminatoria adelante», relató. En este sentido, consideró crucial el buen comienzo, con «ese balón largo de Andoni que remata bien Alassan», de quien destacó el comportamiento y el crecimiento desde que se ha incorporado al primer equipo.

«Es lo que hay que hacer en este tipo de partidos», sentenció Ramis, sabedor del alud de sorpresas que ha dejado la Copa del Rey este fin de semana. «Si les dejas crecer, este tipo de equipos tiene mucho empuje e ilusión; si no respondes se te echan encima y luego te cuesta más», adujo el entrenador, más satisfecho con la faceta defensiva que con el desarrollo de los suyos con el balón.

«Nos ha faltado continuidad, pero si dejabas botar el balón era difícil de controlar y ahí sí hemos estado imprecisos», adujo el jefe del banquillo insular respecto a la superficie sobre la que se jugó el duelo. «Sacamos conclusiones de todos los partidos, da igual el rival. Y hoy [por ayer] destaco la seriedad y el rigor del equipo en un partido que puede tender a situaciones adversas como hemos visto en otras eliminatorias. Era un encuentro de competición, importante, y ganar siempre suma», fue otro de sus mensajes.

Ramis elogió el actual formato de la competición del KO, que da oportunidades a los modestos y les permite sentirse protagonistas por un día. «Me parece bien que las primeras eliminatorias en campo del de menor categoría y a un solo partido. Los equipos pequeños las encaran más ilusión al enfrentarse contra otros. Lo que hay que revisar son las fechas, porque apenas tenemos descanso», verbalizó el entrenador.

Con diferencia, lo peor del día fueron las lesiones. Dijo del percance sufrido por Andoni López (sustituido antes de la primera media hora por Nacho) que estaba pendiente del dictamen de los médicos. Al menos la primera valoración compartida por el club a través de un parte oficial es que el profesional vasco sufre «una luxación» que ha sido resuelta; y en cuanto a David Rodríguez, sus problemas son musculares y está por ver si faltará a alguno de los partidos más inmediatos (contra Huesca y Las Palmas) en la reanudación liguera para los blanquiazules.

Problemas burocráticos para Dauda

Fue al cierre de la rueda de prensa de Luis Miguel Ramis cuando el entrenador del representativo reveló un detalle desconocido. La ausencia de Mo Dauda en la lista de convocados no obedecía a una decisión técnica, sino a su repentino viaje a su país para resolver problemas burocráticos de relevancia. Según ha podido saber EL DÍA, sobre el ghanés pesaba una amenaza de expulsión de España si no lograba una solución satisfactoria para su visado.Dauda ha pasado por una situación de cierta angustia, como antes Apeh o Sipcic, pero el propio Ramis garantizó ayer una solución eficaz a esta contingencia y subrayó que «a principios de semana estará de vuelta». De este modo, Dauda podría jugar el sábado frente al Huesca siempre y cuando no sea alistado para el Mundial. Ghana ofrece hoy la lista final.