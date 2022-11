Una "página de oro" en la historia del Atlético Paso

Después de dejar en el camino el pasado domingo al Real Murcia, el Atlético Paso se enfrentará, casi con total seguridad, a un rival de Primera en la segunda ronda de la Copa del Rey, programada para los días 20, 21 y 22 de diciembre, con eliminatorias a partido único a disputar en los campos de los clubes de inferior categoría –menos en los dos cruces entre conjuntos de Segunda División–. Doce de los trece equipos de Segunda RFEF clasificados –el Paso es uno de ellos–, tendrán esa suerte. El restante deberá conformarse con medirse con un oponente de LaLiga Smartbank. Es decir, que la escuadra palmera podría recibir al Atlético, al Athletic, a la Real Sociedad, al Sevilla, al Villarreal o al Espanyol, por citar a los más llamativos de Primera, o, por ejemplo, jugar contra uno de los otros dos representantes canarios en esta competición, el Tenerife o Las Palmas. Este miércoles se celebrará el sorteo en la sede de la RFEF.

En el Atlético Paso, cada uno tiene sus preferencias. Casi todas apuntan a los competidores de mayor prestigio –Atlético de Madrid, Athletic, Sevilla, Espanyol, Villarreal...–, pero, en definitiva, consideran que el éxito está en haber superado el primer duelo copero en una experiencia sin precedentes. «Es evidente que hay rivales que tiran más, pero ya estamos satisfechos por la posibilidad de jugar contra un rival de Primera», aseguró el presidente William Nazco.

En realidad, el «premio» estuvo en el estreno en la Copa. «Durante los días previos al partido con el Murcia, trabajamos para que la gente se tomara esta eliminatoria como una fiesta, y así fue», destacó el dirigente dándole un papel fundamental al público, que llevó «en volandas» a los jugadores verdinegros cuando más lo necesitaron, principalmente en una prórroga en la que se enfrentaron al inconveniente de tener un futbolista menos por la expulsión de Guti. «Queríamos intentarlo y sabíamos que la plantilla lo iba a dar todo», afirmó Nazco sobre un Atlético Paso que «tuvo una actitud sobresaliente» y a una afición«espectacular». Desde el palco pudo comprobar el efecto que provocó el público en los futbolistas. «Fue la gente la que, realmente, mantuvo en pie al equipo durante la prórroga, cuando nos quedamos con uno menos y con otro lesionado», apuntó refiriéndose a la tarjeta roja que recibió Guti y al doloroso golpe en el hombro que sufrió el delantero Dawda.

La mañana en el Municipal de El Paso fue una montaña rusa de emociones. Desde el bajón provocado por el tempranero gol del Murcia a la euforia del empate y el éxtasis del desenlace. «Sabíamos que iba a ser una eliminatoria complicada, y cuando marcó el Murcia, la sensación fue todavía mayor», reconoció William. «Lo viví con tranquilidad, disfrutando del partido. Pero en la segunda parte, cuando el Paso cogió el dominio y el Murcia empezó a ceder terreno, era cuestión de marcar. Llegamos al área rival y creamos ocasiones, y por fin llegó el empate. Ese fue el momento de mayor felicidad. Nos dimos cuenta de que el equipo sí iba a poder clasificarse», repasó el presidente antes de detenerse en la vibrante tanda de penaltis, en la que el guardameta Luis Arellano tuvo «mucho que ver, fue crucial».

El portero logró detener el sexto lanzamiento del Real Murcia y se desató la alegría en el recinto verdinegro, «similar a la de un ascenso, por el éxtasis que se vivió», y con trascendencia más que suficiente para quedar grabada «con letras de oro» en la historia del club. «Es un impulso deportivo y social», dijo.

El Atlético Paso sabrá este miércoles a qué rival se enfrentará en la segunda ronda de la Copa del Rey. Lo que sí tienen claro ya en la entidad palmera es que, sea cual sea el oponente, la eliminatoria tendrá lugar en el Municipal pasense. «Tienes que jugar en tu campo, no te puede mover a no ser que la Federación lo ordene por algún motivo, y eso no va a suceder. Además, este es nuestro estadio y queremos seguir jugando aquí», aclaró William Nazco.

No fue la mejor entrada Los derbis contra el Mensajero y el Tenisca, en Tercera, reunieron en su día a más espectadores que el partido de Copa contra el Real Murcia. En la primera campaña del Atlético Paso en Tercera, asistieron 2.300 aficionados al encuentro con el Tenisca y cien menos al duelo con el Mensajero. Para la Copa, 1.300. «Pero fue una buena taquilla», indicó Nazco.

Alta demanda. El éxito del Atlético Paso no se quedó en su clasificación copera. También dio en la diana con el diseño de la camiseta exclusiva, puesta a la venta con una edición limitada. La demanda es tan alta, que en el club creen que no podrán atender todas las peticiones de compra. «Estamos muy orgullosos por el significado que tiene esta camiseta», dijo el presidente.