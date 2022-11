El Atlético Paso remonta con épica y hace historia

El Atlético Paso vivió un estreno mágico en la Copa del Rey. El equipo de Yurguen Hernández se deshizo de todo un Primera RFEF como el Real Murcia. Los palmeros llevaron el partido a la prórroga después de que Eneko Zabaleta pusiera las tablas a la pena máxima conseguida por el pimentonero Carrasco. En el tiempo extra, a pesar de la expulsión de Guti, y la lesión de Dawda, los verdinegros supieron sufrir para llegar a la tanda de penalti, donde Luis Arellano se convirtió en el héroe de su equipo al detener hasta tres lanzamientos desde el punto fatídico.

Los primeros compases fueron de tanteo, pero también muy intensos. En el 15 el Murcia se vio favorecido por un ingenuo penalti cometido por el japonés Mitsuki sobre Íñigo Piña, en un costado del área de Luis Arellano. Andrés Carrasco asumió la responsabilidad y no falló para hacer el 0-1. El cuadro de Yurguen Hernández no se vino abajo y buscó la igualada frente a unos murcianos, que manejaban los tiempos del juego con la posesión del balón. Al filo de la media hora, los palmeros crearon peligro con un lanzamiento del Pirata Agoney, que a punto estuvo de sorprender al pimentonero Antonio Gallego. Acto seguido, Aridane Santana, tras remate de Borjas Martín, no pudo establecer por muy poco el 1-1.

Tras la reanudación, los palmeros se mostraron incisivos con el propósito de hacer la igualada. Sin embargo, el primer aviso de la segunda mitad lo dio la escuadra murciana con un disparo de Alberto López, desde la frontal, que lo atrapó Luis Arellano. Además, Carrasco estuvo demasiado lento en una acción que pudo resolver para el 0-2. El Murcia dominaba frente a un rival precipitado. La entrada de Alberto Oca y Joan Piera dio más mordiente a los verdinegros, que lo intentaban con más corazón que cabeza, mostrándose incapaces de superar el solvente engranaje defensivo murciano. En el minuto 74, el Paso acarició la igualada con un lanzamiento de Armiche Ortega que se marchó ajustado al palo izquierdo. Poco después, un peligroso disparo de Dawda, lo rechazó un defensor murciano.

La insistencia local tuvo sus frutos en el minuto 86, cuando Eneko Zabaleta aprovechó un rechace con los puños de Gallego para sacarse un certero chut que se coló por el centro en la portería pimentonera. Poco después, los verdinegros estuvieron a punto de obrar la remontada, pero Ayoze Placeres no llegó a remachar un cabezazo de Joan Piera.

El encuentro se fue a la prórroga, y el Paso, impulsado por su afición, se fue a por su segundo tanto, gozando de una clara oportunidad con un remate de Dawda, que se marchó muy cerca del poste. En el 98, el cuadro isleño vio cortado su ímpetu al ver Guti una rigurosa roja directa. Acto seguido, lo que estuvo a punto de llegar fue el 1-2, con un testarazo de Alberto González, que se estrelló en la cruceta. En los minutos finales de la primera mitad de la prórroga, los palmeros jugaron con nueve futbolistas sobre el campo por la lesión que sufrió en el hombro derecho Dawda. En el segundo acto de la prórroga, los pacenses se defendieron de las acometidas de los chicos de Mario Simón.

En los penaltis Armiche se encontró en el primer lanzamiento con una soberbia estirada de Gallego. Luis Arellano respondió parando también el tiro de Miku. El equipo local se adelantó en su segundo intento –Alberto Oca–, pero Zeidane puso las tablas. Acto seguido, Carrasco paró el penalti de Álex Cruz y Arnau Solá dio ventaja a los pimentoneros. En el cuarto intento, Joan Piera se encontró con una nueva parada de Gallego, pero Luis Arellano mantuvo intactas las opciones de los suyo al detener el tiro de Arnau Ortiz. Pelón llevó la tanda de penaltis al quinto lanzamiento. Pablo Ganet mandó fuera el intento de sellar el pase de los granas. Eneko Zabaleta puso en la escuadra el sexto lanzamiento de los pacenses; antes de que Luis Arellano se convirtiera en el héroe al detener, abajo, el siguiente tiro de Dani Vega.