«Cuando cumples un sueño, siempre hay otros que quedan por cumplir»

Orgulloso de sus orígenes, ambicioso en sus propósitos y feliz por sus conquistas. Pedri González López, uno de los grandes protagonistas de la jornada de ayer, cumple con su convocatoria para el Mundial con uno de sus grandes anhelos. Ahora bien, en el contexto de una carrera sin límites, y en la que admite el teguestero que tiene «muy mal perder», su verdadera ilusión es ganar la misma copa brillante que vio por televisión pasar por las manos de Fernando Torres, Andrés Iniesta o su paisano Pedro en la final de Johanesburgo. Él recuerda haberla visto en un hotel de Tenerife adonde había sido invitado por sus tíos. En conversación con EL DÍA –tuvo lugar con motivo de una visita del jugador a la Isla– subraya que justamente el Mundial con la selección y la Champions con el Barça son sus dos grandes retos pendientes.

Las raíces

«Ser de aquí y haber crecido aquí lo llevo con mucho orgullo», aduce Pedri sobre sus orígenes tinerfeños. «Estoy agradecido de verdad a la familia y a los amigos de siempre; si no fuera por ellos, no se habría dado todo esto. Y estos días me acuerdo mucho también de mi abuela, que ya no está con nosotros. Le guardo un buen recuerdo y seguro estaría muy feliz de saber todo lo bueno que me está pasando», explica el 10 de la selección española.

El impacto de su carrera

Codiciado por las grandes firmas comerciales (Plátano de Canarias o Springfield), con un valor de marca que se cuantifica en millones y una carrera precoz, marcada por los numerosos elogios que recibe, cuenta Pedri cómo está viviendo esta progresión imparable. «Recibir palabras bonitas de los demás siempre es agradable pero cuando los recibes de tu gente más cercana es mucho más gratificante y se agradecen el doble. Aunque parezca que no, se notan; y sinceramente agradezco mucho que me valoren», responde.

"Lo que hizo Pedro fue una locura; yo intento hacer un poco eso, pero sigo mi camino"

Querido a las dos orillas

«Sí, es un orgullo pertenecer a las Islas, a todas. Es algo que yo llevo siempre por delante. El cariño que me brindó Las Palmas se agradece mucho. Y soy de Tegueste, sí, pero también de Tejina, que mi madre es de allí y me siento también un poco tejinero. Es un agradecimiento sincero el mío hacia ellos y hacia su gente, porque también han estado siempre cerca de mí», subraya González López, en cuyo caso se da la paradoja de que es igualmente apreciado en Gran Canaria –donde se hizo grande en las filas de la Unión Deportiva– y en su Tenerife natal, donde su convocatoria para el Mundial produjo ayer una explosión de alegría.

Estar en su pellejo

¿Cómo es ser Pedri? Responde el protagonista: «Al principio es un poco locura porque ves a los futbolistas que antes seguías por la tele o que elegías por la Play para jugar. Siempre se lo cuento a mis amigos y a mi familia: es una locura increíble lo que estoy viviendo; y es algo que les agradezco a ellos», asegura. Y sonríe cuando se le pregunta por su proverbial humildad, que le acompaña a todas partes. «Eso se debe también a mi familia. Ser un tipo normal me lo han inculcado mis padres desde pequeñito; y les estoy agradecidos porque es el mejor valor posible que han podido transmitirme».

La receta del éxito

«Es fundamental en un futbolista que sea normal, que mantenga la serenidad. Eso es lo mejor: tener la cabeza bien puesta y estar tranquilo para las cosas que vienen. Pero eso es clave para un futbolista, para cualquier deportista y para cualquier persona, trabaje donde trabaje», cuenta el canterano del Juventud Laguna y antes del Tegueste. A continuación, pregona ambición. «Cuando cumples un sueño, te quedan otros por cumplir. Desde pequeño soñaba con muchas cosas que sí han podido cumplirse y otras aún no. En mi caso siempre he soñado con ganar una Champions con el Barça y un Mundial con la selección. Son grandes sueños, pero ahora me centro en disfrutar de lo que estoy haciendo; si me preguntas con qué me quedo, me quedo con el día a día».

Referente

Y no se olvida del hombre que abrió el camino. «Todo lo que hizo Pedro fue inmenso, una locura. Intento hacer un poco eso. Pero hago mi camino».