César Aneas resalta el «nivel» de la plantilla del Clarinos

El nuevo entrenador del CB Tenerife Clarinos, César Aneas, aseguró este jueves que la plantilla con la que cuenta «tiene nivel» como para revertir la dinámica negativa en la que se encuentra el club, que en seis jornadas de liga solo suma un triunfo. En este caso, el técnico catalán destaca que está la posición de «sacarle rendimiento» para enderezar el rumbo en la competición española.

Aneas, cuyo fichaje se confirmó el pasado lunes para sustituir a Claudio García tras las disputa de las seis primeras jornadas de liga en la que su equipo solo ha sumado una victoria, no tiene reparos en señalar que «la plantilla está muy bien y creo que puede realizar buen baloncesto» y que tiene «unas jugadoras que se amoldan a lo que pienso», dijo.

En la presentación oficial del club desarrollada en el Santiago Martín, el técnico dejó constancia de que el objetivo primordial del Tenerife Clarinos en estos momentos «es claramente la salvación», teniendo en el horizonte el próximo encuentro, el que debe disputar el conjunto tinerfeño con el Hozono Global Jairis, partido perteneciente a la séptima jornada que se disputará el domingo, a partir de las 11:30 horas.

César Anea no piensa en pedir fichajes o hacer modificaciones en la plantilla, apuntando que en el baloncesto profesional lo que determina a un club en el ámbito deportivo «son las dinámicas. Hemos visto muy buenos equipos bajar en categoría a nivel general y en otros deportes», puso como ejemplo.

En este punto añade que «el club lo que busca con mi incorporación pues es un revulsivo, el hecho de que alguna persona pueda cambiar la tendencia. A partir de aquí sacar rendimiento a una plantilla que tiene nivel», recalcó.

Sus primeras sensaciones sobre el equipo son positivas después de reunirse con ls jugadoras, a las que ha encontrado «muy receptivas y con ganas de trabajar y de revertir la situación» de la mala clasificación del equipo.

Confía plenamente en el grupo, «las que están», y destaca que en su trayectoria profesional siempre ha confiado en la cantera.

Sobre el por qué de su fichaje, el técnico se decidió por el Tenerife Clarinos, a pesar de tener otras ofertas, porque «podía encajar muy bien con la plantilla. Fue valorar. No soy entrenador que se mueva por dinero, porque si no podría estar entrenando en otros sitios. Me gustó el proyecto, la ciudad y el equipo al que creemos que le podemos sacar rendimiento».

«Sé que Tenerife es una ciudad de baloncesto, que esto para mí es muy importante. Vengo de Logroño y a la ciudad le costaba ver los partidos y venir a animar a su equipo, pero en cambio Tenerife para mí es una plaza que tiene mucha cultura de baloncesto», afirma.