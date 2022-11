Mazinho: orgullo de cantera

Tiene motivos para estar orgulloso Leandro Cabrera, Mazinho, al que de un tiempo a esta parte se le acumulan las noticias felices. A los buenos resultados que han aupado al filial blanquiazul a una posición de privilegio (con triunfos recientes muy notables) se suma la incorporación fija al primer equipo de Teto, la gran sensación de esta campaña; y que «cada vez son más» los jóvenes jugadores de la cantera que están hallando hueco en las convocatorias de Ramis. Los últimos han sido Cacho y Selma, si bien el primero fue descartado para los duelos ante Mirandes y Burgos; y el segundo no debutó, aunque sí halló sitio en el banquillo de suplentes.

«Que nuestros jugadores participen arriba tiene que seguir siendo la prioridad para nosotros. Que Teto siga contando con minutos y ver que está siendo importante es un ejemplo y una noticia grande para todos. Y también es un estímulo que detrás de él haya otros pidiendo paso y que estén entrando en convocatorias», sugiere Mazinho sobre los últimos hombres citados con el primer equipo.

«Estoy muy orgulloso del trabajo. Que me falten jugadores se convierte en una ventana de oportunidades para futbolistas que me suben del C o del juvenil. Uno es parte del cuadro técnico y lo único que hace es ayudarles para que cumplan su sueño», asegura el preparador blanquiazul, que repite un año más al frente del equipo de Tercera.

Según cuenta, no tiene dudas de que los jugadores que ya están en el radar de Ramis tendrán nuevas ocasiones de exhibir su talento en el mejor escaparate posible, que es el fútbol profesional. Y Mazinho, que nunca regala elogios, sí los reparte cuando se le habla de jugadores tan implicados como Dani Selma, uno de los hombres del B alistado al último doble desplazamiento a la Península.

«Es un delantero de espacios, juega bien de cara, es un futbolista que tiene buen golpeo, es rematador y nos ha dado bastante. Como persona, no puedo hablar mal nunca porque todos son buenos pibes; en su caso, está en el camino del progreso y la mejoría individual. Ha dado un paso adelante con el filial y ojalá en un futuro lo veamos más veces», verbaliza tras constatar que no tuvo margen ni el miércoles ni el sábado.

Sobre el palmero Cacho, mientras, cuenta que «es el típico jugador técnico, busca siempre portería, tiene buen uno para uno, es rematador, llega a zona de finalización y ejecuta bien». Reclutado en verano del Mensajero, el isleño apunta muy alto. «Destacaría su rapidez», resalta su entrenador en el filial. «Que ya esté asomando la cabeza en el fútbol profesional para nosotros es muy importante», añade Mazinho.

Además, quiso el entrenador tener unas palabras de ánimo y apoyo para David Rodríguez, que no está hallando minutos en Segunda pero recientemente sí pudo reencontrarse con el B. Y sin poner una sola pega. «La sonrisa no se le quita nunca. Al final el futbolista quiere jugar: David está en el proceso de pelear por un puesto en el primer equipo y el día que bajó con nosotros firmó 80 minutos de nivel. No tengo dudas de que va a estar en el fútbol profesional, eso lo tengo claro. Lo que le engrandece es la humildad, el trabajo, que es muy de grupo y muy solidario. Como persona, vale mucho», aduce respecto al prometedor lateral.

Y respecto al muy esperanzador arranque del filial en Tercera, no diría Mazinho que sea «anecdótico», ni mucho menos. «Los puntos conseguidos nadie te los quita ya y empezar bien te vale para ganar confianza, ir cerrando el sistema de juego con los jugadores y conseguir que el mensaje llegue con más claridad al grupo. Estar con los mejores no es una obligación, pero sí un reto. La formación tiene que ir de la mano de la competición; si no, equivocados estaríamos», concluye.