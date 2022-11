La UDG Tenerife sumó un punto en La Palmera ante el Deportivo Alavés en la jornada 8 de La Liga F. Las guerreras se mostraron superiores durante un primer tiempo en el que gozaron de oportunidades suficientes para marcharse a vestuarios con una ventaja cómoda. Sin embargo, el 1-0 al descanso fue insuficiente y las gloriosas devolvieron las tablas al inicio de una segunda mitad que transcurrió sin acciones destacables.

Trató de llevar la iniciativa el cuadro de José Herrera desde los primeros compases, asumiendo la posesión y generando los primeros acercamientos al área a través de jugadas elaboradas, mientras que las vitorianas, bien plantadas en el campo, buscaban sus opciones mediante transiciones rápidas. Fue rondando el cuarto de hora inicial cuando Blom dio el primer aviso serio para las isleñas, con un intento desde el vértice del área que se marchó lamiendo el palo largo de la portería.

Con el paso de los minutos, las guerreras merodearon el área contraria con mayor frecuencia y se adueñaron de la situación, anulando por completo a un Alavés que solo pudo crear peligro en acciones puntuales a balón parado. A los 18 minutos, un balón largo a la carrera de Jassina Blom pudo suponer el primer tanto. Sin embargo, una zaguera visitante se anticipó in extremis para evitar el inminente golpeo en el mano a mano. Poco después, la futbolista belga logró conectar el disparo tras recibir un saque de banda directo al área, pero no vio portería.

Finalmente, la insistencia tuvo premio al filo de la media hora tras un centro desde la izquierda de Pisco al que no llegó en el primer palo Laura Ortega, pero que acabó cazando Paola Hernández, quien de manera inverosímil introdujo el balón a la red con el hombro. Instantes después, Paola asistió a Laura Ortega, pero esta no atinó a rematar con todo a su favor para hacer el segundo tanto local. Las gloriosas trataron de despertar durante el tramo final del primer tiempo, pero salvo en un tímido testarazo fallido de Carla Morera, no generaron ningún peligro.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto vasco dio un paso al frente y buscó la igualada, que no tardaría en llegar por medio de Sara Carrillo, quien, a los cinco minutos de la reanudación, sacó un centro envenenado desde el vértice del área que acabó colándose por la escuadra del marco local. Un minuto más tarde, Sara López tuvo la réplica en una jugada calcada a la del 1-1, pero en esta ocasión el balón acabó traspasando la línea de fondo a escasos centímetros del travesaño.

El partido entró en un largo tramo marcado por las constantes interrupciones que provocaron un fútbol poco vistoso, con mucho juego en el centro del campo y sin llegadas por parte de ninguno de los dos equipos, que no quisieron asumir excesivos riesgos. Un remate de Clau Blanco desde la frontal que se marchó alto fue de lo poco a destacar durante la segunda mitad del encuentro.

Koko estuvo a punto de poner nuevamente por delante a las suyas a falta de diez minutos, protagonizando la última oportunidad clara del Granadilla al rematar con fuerza escorada a la derecha, aunque Jana Henseler estuvo atenta para blocar en dos tiempos. Por último, Carla Armengol tuvo la remontada en sus botas en el último minuto de la prolongación, plantándose libre de marca a escasos metros de la portería con tiempo para perfilarse y disparar. Sin embargo, cuando la remontada parecía inminente, remató mordido y Nay Cáceres atrapó el balón para conservar el 1-1 hasta el final.