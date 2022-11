«Calculo que la salvación puede estar en 27 puntos»

¿Preocupados por la imagen y el resultado del último partido en casa?

Hemos hecho un análisis bastante profundo de nuestro último encuentro y estamos interviniendo en recuperar la identidad que nos caracteriza: ese Granadilla que compite, que mantiene los partidos vivos hasta el final y hace muchas cosas bien. Tenemos que seguir apretando e insistiendo en estas ideas, sobre todo en los momentos que jugamos sin balón.

¿Le preocupa la falta de gol del equipo? ¿Cree que deben incorporar nuevas fuentes anotadoras?

Nosotros estamos centrados en sacarle máximo rendimiento a la plantilla de la que disponemos; pero sí es cierto que se abre una ventana de mercado en invierno e, igual que el resto de clubes, estamos recibiendo información de posibles incorporaciones y pronto valoraremos si hacemos movimientos. Estamos tranquilos, trabajando bien y creemos que hemos tenido un buen inicio pese a la última derrota, que es un resultado que de algún modo sí empaña nuestra dinámica y trayectoria. Afortunadamente este domingo [por hoy] tenemos una nueva oportunidad y estamos trabajando para obtener los tres puntos contra el Alavés.

¿No creen urgente hacer un fichaje ante la baja sensible de Gisela Robledo?

Seguramente sí haga falta, pero hay que saber leer los momentos. Primero toca explotar al máximo las jugadoras que tenemos en plantilla; y luego, no ir al mercado con urgencias. A veces las prisas pueden ser malas consejeras, aunque nosotros no hayamos parado de trabajar. Desde que supimos la noticia, interpretamos que debíamos ponernos manos a la obra. Pero desde una convicción: es necesario que las jugadoras que nos interesen sean asequibles a escala económica. Hasta entonces, seguiremos trabajando en exprimir el talento que ya tenemos en nómina.

Suman siete puntos y, al menos hasta el último tropiezo con el Athletic, el balance no parecía nada negativo.

No, porque nos habíamos enfrentado ya a los dos primeros clasificados de la temporada anterior, habíamos ganado en casa y fuera de casa; y sumábamos siete puntos, que pudieron ser dos más que se nos escaparon a última hora en Zubieta. El objetivo ahora es ponernos con 10 a primeros de noviembre ganando el domingo [por hoy], que es algo que todos habríamos firmado porque calculamos que la permanencia va a estar en 27, como mucho en 30.

Nuevo técnico, nuevo estilo. Con lo cual imagino que habrá necesitado de un proceso de adaptación para inculcar sus ideas.

Nuestra propuesta está clara, como te decía antes, si bien seguimos obviamente en ese proceso. El caso es que nos encontramos con superficies diferentes cada semana y un nivel de la Liga F cada día más alto. Cada vez encontramos a más rivales que consiguen soluciones para ese fútbol que queremos proponer, así que demandamos tiempo: esto que buscamos no se consigue en un mes o dos. Lo importante es que hay una excelente predisposición por parte de las jugadoras.

¿Echan en falta que acuda más gente a los partidos que juegan en casa?

Lo que puedo responder es que el otro día en Zubieta cuando fuimos a jugar contra la Real, el campo estaba lleno. Eso quiere decir que tenemos un cierto atractivo y que apetece ir a vernos el día que compite el Granadilla. Claro que nos gustaría contar con más afluencia de público y darle el valor que tiene contar con un representante en una de las mejores ligas de Europa. Lo tenemos aquí en San Isidro, en Tenerife, con una atmósfera magnifica y me gustaría que los rivales sientan la misma presión que yo siento cuando vamos fuera.

Si hay margen para crecer, que en la UDG Tenerife parece evidente que lo hay, probablemente pasa por incrementar la afluencia de público en los partidos en casa; y con total seguridad en el ámbito de las infraestructuras, que parecen desfasadas e impropias de un club de la máxima categoría.

Desde luego. Primero a nivel visual. La imagen que transmitimos no está en consonancia con lo que seguramente quiera transmitir Tenerife ni el fútbol tinerfeño. La apariencia de La Palmera no identifica a día de hoy lo que queremos ser como club ni adónde queremos ir. Y a nivel deportivo, esta semana ya decía que llega un punto que los milagros dejan de existir. En estas condiciones se puede sacar adelante el proyecto deportivo un año, dos... con un esfuerzo titánico por parte de las futbolistas. Pero llega un momento que empieza a pasarte factura jugar los fines de semana en un 106x68 de superficie natural mientras entrenamos los días previos en un 102x61 de césped artificial. Eso se nota, a las futbolistas le perjudica, convenimos todos en que es un lastre y nos está pesando. Aún así, lo bueno es que seguimos compitiendo y hay que valorarlo. Pero si me preguntas si tenemos que dar ese paso al frente, espero y deseo, de corazón, que podamos mejorar en infraestructuras lo antes posible.

¿Y el estirón en el nivel de la competición? ¿Lo están notando?

Todo se hace difícil y complejo porque somos un club completamente independiente y eso va un poco en la línea que comentaba antes. Si pedimos ayuda y más aficionados a nuestro alrededor, es desde la certidumbre de que su presencia y respaldo va en aras de consolidar y potenciar un proyecto bonito y positivo para la Isla.

¿Va a ser imposible que la UDG repita éxitos pretéritos como plantarse en unas semifinales de la Copa de la Reina o tumbar en su campo a los más grandes del fútbol nacional?

La iniciativa pública y la privada han ayudado mucho al equipo, pero llega un punto que ya no es suficiente. Yo hablo con mucho respeto pero con mucha sinceridad. En el fútbol profesional es imposible competir de igual a igual con otros clubes si no lo haces con recursos y argumentos. Cada día se hace más complejo porque la tarta tiene más comensales, vienen clubes desde Segunda apretando fuerte y para que el Granadilla siga repitiendo éxitos, nos hace falta mejorar. Ya solo ir al mercado a buscar futbolistas cuesta una barbaridad por cuáles son nuestras instalaciones, dónde entrenamos... y porque hay clubes que pagan el doble e incluso el triple.

¿Objetivo permanencia?

Nosotros firmamos un año más en Liga F y que el nombre de Tenerife siga en boca de todos por tener un representante digno y que hace las cosa bien en una de las mejores ligas de Europa. Siempre con los pies en el suelo, somos un club humilde y competimos contra auténticos transatlánticos.