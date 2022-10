‘La abuela’ aún golea 20 años después

La UD Granadilla quiso que, a principio de temporada, Maria José Pérez fuera la imagen de su campaña de abonados. Lo hizo de una manera especial, ya que la simuló en un papel de abuela en 2042, justo dentro de 20 años. Es exactamente el mismo tiempo que ha transcurrido desde que la delantera chicharrera, en la vida real, marcara su primer tanto en la élite del fútbol femenino español. Allá por 2002 cuando empezaba a defender los colores del CE Sabadell.

Una efeméride redonda que la jugadora isleña ha querido celebrar –como autora del definitivo 2-1 contra el Villarreal este pasado domingo– siendo fiel a su particular cita con el gol. Dos décadas después de vivir su primera experiencia de perforar la portería rival. Marcando en cada una de las 14 temporadas que ha militado en la élite. Demostrando que la edad no es un lastre. Confirmando que la abuela todavía tiene cuerda para rato.

A medio camino entre lo que ha acabado convirtiéndose en un ejercicio casi rutinario –y a la vez satisfactorio– y la humildad, admite Mari Jose que no se acuerda de «cuál fue» su primer gol en la máxima categoría nacional. «Sí recuerdo que aquel año –señala en relación a la campaña 02/03– con el CE Sabadell fue un salto grande y una ilusión al tratarse de algo nuevo» para ella. Desde el Candelaria –que se había fusionado con el Brisas del Teide– Pérez tuvo como trampolín su notable actuación «con la selección canaria en un campeonato de España» de base.

Con apenas 18 años Mari Jose afrontó una nueva experiencia que, «de inicio, pareció sencilla» pero a la que, con el paso de los meses, le costó adaptarse. «Descubrí la realidad de estar fuera, sin nadie, haciendo una vida nueva, nuevos amigos...» recuerda la de Añaza sobre una vivencia de tres años «dura», pero a nivel global «muy positiva», también gracias a «unos resultados muy buenos». Todo dentro de un equipo «formado para tratar de competir contra los grandes, en ese momento el Levante y el Athletic». Un título de la Copa de la Reina y un subcampeonato liguero, los mejores recuerdos.

Luego llegaron sus pasos por el Estudiantes de Huelva (el ahora Sporting) y el Puebla extremeño, antes de una vuelta a casa que tuvo otro relanzamiento, esa vez en las filas de la UD Granadilla Tenerife, con la que lograría el ascenso. Al contrario de lo que sucedió con su estreno realizador e incluso cuando se le cuestiona por el duelo en el que más goles ha convertido –«Varios hat-tricks he hecho, pero no me acuerdo bien», comenta–, Mari Jose guarda perfectamente en la retina lo que hizo en aquella eliminatoria contra el Real Betis (3-1 en la ida y 3-3 en la vuelta).

«Fue un sueño hecho realidad después de muchos años intentándolo», rememora sobre un ascenso que a su vez provocó «una enorme satisfacción por ver caras de mucha felicidad», la mayoría de ellas de compañeras que «no han podido seguir jugando para dedicarse a su trabajo y a sus hijos». «Ha sido de los mejores momentos que he tenido en el fútbol», recalca sobre dos partidos en los que la delantera marcó nada menos que cuatro goles y dio una asistencia.

Su debut en la élite con la UDG le permitió dar un salto cualitativo al Levante, donde, en la 16/17, igualó con 16 dianas, su tope goleador. Tras un año en las filas granotas, en verano de 2017, Mari Jose regresó a casa para ya no hacer más las maletas. Un largo recorrido en el que la tinerfeña siempre ha sido fiel con el gol. Pese a pulir su estilo de juego, y también su fisonomía.

Atrás quedó esa jugadora del CE Sabadell que, aún rellenita, remataba como nadie en el área. Esa joven que, lejos del amparo familiar, «no sabía ni hacerse un huevo frito» e ingería «toda esa comida basura que no es buena para un deportista». Ahora, dos décadas después, y a sus 38 años, Mari Jose está más definida que nunca. La experiencia de «saber qué hay que hacer y qué no» y una mejor preparación diaria han obrado la metamorfosis fisionómica. «Ojalá me pillara con 10 años menos y pudiera aprovechar todo lo que hay ahora para poder trabajar de mejor manera, disfrutar y rendir a un nivel superior», se lamenta la dorsal 17 de la UD Granadilla.

Aun así, Mari Jose mantiene, dos décadas después, su estatus de jugadora diferencial de la Liga F. Un largo recorrido que nunca estuvo en su mente. Menos aún cuando su filosofía es «ir día a día». «Nunca pensé, ni siquiera ahora, a qué edad me iba a retirar. Creo que es una manera de motivarme cada día y cada año. Me encuentro muy bien y sigo rindiendo, y eso es lo que cuenta». La titularidad en los cuatro partidos jugados hasta ahora por su equipo y el tanto del domingo así lo atestiguan.

Los 38 que cumplió en marzo quedan solo como un número. Solo dos jugadoras de las inscritas en la Liga F cuentan con más edad que ella, pero dentro de ese Top 3 Mari Jose es, con diferencia (263 minutos), la que más juega: Mariela Coronel (Alhama, 41 años) suma 55, y Desi Godoy (Madrid CFF, 40) no ha saltado aún al césped. «Me siento como una niña más, y aunque es verdad que muchas de las chicas me preguntan y me piden consejos, no creo que sea como una madre, solo me considero superafortunada de poder estar jugando con ellas», añade Pérez. Es, la juventud de espíritu, otro de esos secretos que mantiene en forma a esta abuela goleadora.