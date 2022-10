La UDG Tenerife no pudo sumar en su visita al DUX Logroño (2-1). Una derrota por la mínima que no empaña el gran esfuerzo realizado por las guerreritas ante un rival confeccionado para el ascenso. Gurtner tuvo que emplearse a fondo de inicio, coincidiendo con arranque muy intenso, físico y un viento que soplaba con fuerza. En un intento de despeje, Ana Fernández firmó un autogol para el 1-0. Con el paso de los minutos las isleñas estiraron sus líneas en busca del empate. A balón parado lo intentaron en dos ocasiones las tinerfeñas, pero sin acierto. También reclamaron un claro penalti en el 34,

Ya en la segunda parte las guerreritas dieron un paso adelante y en una buena combinación igualaron la contienda, con centro de Porto rematado por Giovaninha en un alarde de contundencia en el área. Pasaron los minutos y el equipo local aprovechó una de las situaciones de las que dispuso para anotar el 2-1, obra de Paula Moreno. La UDG Tenerife no dio su brazo a torcer y no dejó de intentarlo en ataque para rascar al menos un punto, pero el marcador no se movió. Próximo escollo azul y blanco, en El Médano, el domingo con el Cacereño como rival (11:00 horas).