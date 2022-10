Después de dos aplazamientos por causas tan diversas, ¿se le hace extraño debutar tan tarde en casa?

Sí, pero así lo han querido las circunstancias. Por una cosa o por otra, nos va a tocar jugar ante nuestra gente por primera vez cuando ya estamos a finales de octubre. Y en un partido muy exigente, comprometido y difícil, pero que afrontamos llenos de ilusión.

También ustedes se han vestido de rosa esta semana.

Es una obviedad que debíamos hacerlo y que teníamos que aportar nuestro granito de arena en una semana tan significativa, que nos sirve para visibilizar la lucha de todos contra el cáncer. Somos un club solidario, no de boquilla; no presumimos de solidaridad, la practicamos. Así que intentamos estar siempre ahí donde se nos pueda necesitar y donde podamos echar una mano. Esta semana y de forma particular hoy en el partido nos volcamos en la medida de nuestras posibilidades en que la gente se conciencie en la necesidad de estar unidos contra esta enfermedad, especialmente lesiva para las mujeres.

Hasta la fecha solo han podido jugar a domicilio, ¿con qué sensaciones?

Las circunstancias así lo han decidido y han retrasado nuestro estreno en casa, pero fuera hemos dado un buen rendimiento. En Barcelona dimos una gran imagen y solo perdimos por 2-0 ante un superequipo que promedia entre cuatro y siete goles por partido; luego sumamos tres puntos que nos dieron tranquilidad y el domingo pasado, sin hacer un gran partido, tuvimos el acierto de adelantarnos en el marcador hasta el punto de que pudimos llevarnos la victoria. Pero con la mala suerte de que el empate lo encajamos en el 97. Es un resultado que lo habríamos firmado antes de viajar, así que lo damos por positivo.

¿No faltó oficio para amarrar el triunfo en Zubieta?

Pero esto es fútbol y puede pasarte, no tiene marcha atrás... Nos quedamos con cara de tontos, pero si analizas el partido ya antes del descanso podíamos haber encajado. Hay que ser honestos, pensar en positivo y quedarse con el esfuerzo de las jugadoras. Eso es innegociable y están cumpliendo a rajatabla con lo que les pide el entrenador.

¿Cómo definiría la plantilla que han compuesto para esta campaña?

Es una plantilla equilibrada, con recursos y, en una palabra, sobre todo competitiva. En un entorno donde todos se refuerzan y el nivel de la competición crece a pasos agigantados, con potencias como el FC Barcelona y con la incorporación reciente del Real Madrid, no puedes quedarte atrás si quieres hacer un digno papel. El objetivo es la permanencia; luego ya se verá.

¿Es firme la decisión de no fichar ante la lesión grave de Gisela Robledo?

Lo de Gisela es una auténtica pena. A sus 19 años tiene una proyección mundial, es imagen de Gatorade junto a Messi o Serena Williams, que por algo será que la eligen a ella y no a otras. Para nosotros era la alegría del vestuario. Iba a ser el año de su consolidación, titular indiscutible con la absoluta de su país y cada vez más relevante para nosotros, pero se va a perder la temporada completa justo ahora cuando estaba disfrutando, adaptada y con la confianza plena de su entrenador. Nosotros la apoyaremos al máximo y estaremos pendiente de ella. Ya está trabajando con los fisioterapeutas para estar lo más fuerte posible en el momento de la operación.

¿Pero no van a fichar?

No, porque acaba de reincorporarse Nasello. No había podido llegar con un problema de visados pero, por lo que he podido hablar con el entrenador, ya va a estar en la convocatoria para hoy y va a empezar a sumar.

¿Y qué pasa con La Palmera?

Es nuestra asignatura pendiente y la pregunta no tiene fácil respuesta, tampoco fácil solución. Tenemos casi 1,4 millones en la cuenta corriente y que podemos usar solo y exclusivamente para esa obra en concreto. Ahora, a ver si al fin el Ayuntamiento se decide a ejecutarla. Por lo menos sí nos gustaría poner la luz, el marcador y unos vestuarios decentes. El dinero está; lo triste sería que tuviésemos que devolverlo. Es difícil de explicar que no se hayan puesto manos a la obra y evidentemente confiamos en que pronto se empiecen a dar soluciones a nuestro gran problema de siempre, que son las infraestructuras.

Con un cambio próximo a producirse en su estructura accionarial y gestión, ¿va Sergio Batista a reintentar la alianza con el CD Tenerife?

Las puertas nunca se cierran. Siempre he dicho que este club es patrimonio de la Isla y el Tenerife, un buque insignia. Ellos tienen su cadena de equipos femeninos, pero sin representación en la máxima categoría. Si viene bien una alianza, nosotros no pondremos pegas ni cerraremos esa vía. En absoluto. Tenemos plena disposición a hablar con la filosofía de siempre si es bueno para todos: el representativo femenino de Tenerife somos nosotros y el Tenerife tiene un equipo masculino que es el de todos. La unión hace la fuerza. ¿La división? No es buena para nadie.

Esta semana se pronunciaba respecto a la ausencia de representantes de la UDG en la selección española. ¿A qué se debe?

Pues a qué se debe habrá que preguntárselo al señor Vilda y a su jefe [Rubiales]. Yo solo puedo decir que a nuestras jugadoras seguramente les haría una ilusión enorme lucir los colores de la bandera nacional y que hacen todo lo posible por ser convocadas. Sinceramente pensé que a algunas les llegaría su momento después de que 17 futbolistas expresaran su negativa a ir. Pero ya ves, ni así. No hay manera. Tendrías que preguntárselo a Vilda, a mí no.

También ha sugerido que, entre Vilda y las jugadoras, está con las jugadoras.

Todo se arregla, todo se arreglará. Pero es una opinión expresada con conocimiento de causa pero tengo que ser prudente y respetuoso como presidente de un club como el Granadilla. Me posicioné porque, puestos a elegir, estoy de ese lado. Pero ya bastantes charcos tengo ya en mi club como para meterme en otros nuevos.