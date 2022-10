Un total de 13 combates –cinco de ellos profesionales– componen el cartel de la velada Fighting From The Sea, que tendrá lugar a esta tarde (a partir de las 19:00 horas) en el santacrucero Pancho Camurria. La pelea estrella tendrá como protagonista al tinerfeño Dorian Padrón, que afronta su quinta pugna profesional, esta vez con el cinturón regional de K1 en juego. El joven peleador del gimnasio The Fighters Club se las verá, dentro de la categoría de -73 kilos, contra el vigente campeón, el teldense Aixay Hernández.

Padrón tratará de dar un paso más en una carrera en la que no conoce la derrota, ya que al margen de haber vencido en sus ocho combates amateurs, ha hecho lo propio las cuatro veces que se ha subido al ring dentro del profesionalismo. «Es verdad que cada pelea tiene algo, pero esta es la más especial que me ha tocado vivir por ahora, porque además de ser la primera vez que peleo por un cinto, es para la que más me he preparado», apunta Dorian, que reconoce estar «mejor que nunca tanto física como mentalmente». «Y encima voy a pelear ante un rival contra el que siempre he querido pelear; alguien que he tenido como un referente. Todo eso suma, por lo que creo que será una bonita pelea», añade el pupilo de Kike Correa sobre su adversario de esta noche, que además es el vigente campeón de España amateur y poseedor del cinturón Ibérico profesional. Al margen de esta pelea central entre Dorian y Aixay, habrá otros tres combates profesionales de K1: Saidou Diallo-Juan Ceballos, Eduardo Pérez-Javier Rosales, Diego Nieto-Samuel Olías. Los platos fuertes se completan con una velada de MMA entre Óscar Méndez y Adrián Borrull. Las entradas, a 15 euros de forma anticipada, y a 18 en taquilla.