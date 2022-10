No desea un mal despertar

Los problemas para dar con la fórmula de no sufrir contra el Obradoiro, los 57 puntos encajados en Grecia el martes y algunas puestas en escena sobresalientes de su rival le han puesto las orejas tiesas a Txus Vidorreta. El técnico del Lenovo Tenerife tiene claro que una mala salida mañana en el Palau reduciría, sobremanera, las opciones de su equipo de seguir invicto en ACB. Es por eso que ha insistido con su plantilla en ello desde su vuelta de tierras helenas. «Van dos partidos seguidos en los que perdemos por ocho o nueve el primer cuarto, y en eso basamos el jueves el trabajo pospartido antes de empezar a centrarnos en el Barcelona. Incidimos en que debemos salir más focus porque los rivales contra nosotros sí lo hacen», explicó ayer el técnico canarista sobre este déficit que ha mostrado el cuadro lagunero.

Pese a que en Kaunas no ofreció su mejor versión, el Barça ya ha sacado de la pista a algunos de sus rivales en el tramo inicial de los partidos. En Euroliga lo hizo con el Real Madrid (24-15), mientras que en Liga, y a domicilio, dejó el duelo encarrilado ante el Fuenlabrada y el Manresa, a los que tras 10 minutos de juego ganaba por 8-22 y 13-30 respectivamente. Datos suficientes para elevar el nivel de alerta, un mecanismo que ya debería estar activado en la plantilla aurinegra por lo ocurrido en Atenas. «Si recibes 57 puntos en la primera parte y solo 31 en la segunda es que no has estado el nivel necesario en los primeros minutos, lo cual también puede venir porque hemos tenido muchas victorias consecutivas, y el equipo parecía que se agarraba a los partidos con mucha facilidad independientemente del inicio», argumentó el responsable del banquillo canarista, dando a entender que apreció ciertas dosis de relajación en los suyos.

Pero más allá de la importancia que le da a la puesta en escena de mañana –si bien es cierto que en sus cuatro últimas visitas al Palau el Canarias nunca acabó el primer cuarto con una desventaja mayor a los dos puntos–, Vidorreta sabe que para tumbar a los de Jasikevicius el Lenovo debe hacer un partido completo. No le valen, como ejemplo, los 72 tantos en los que el Zalgiris dejó a los culés. «Siempre digo que para ganar al Barça no puedes pretender hacerlo a 60 puntos; no es lo normal... Tiene jugadores que, prácticamente, solo con sus inercias habituales le hacen plantarse en los 75 u 80 puntos», expuso en este sentido. «El Zalgiris lo hizo, pero porque también tiene jugadores muy grandes en los puestos exteriores, lo que le permite una lucha cuerpo a cuerpo. Pero no es nuestro caso, por lo que debemos defender a un nivel muy superior al que hemos empezando defendiendo en los dos últimos partidos. Jugar bien en ataque es decisivo para tener opciones de ganar», añadió.

Además, y a título particular, espera que Moussa Diagné eleve sus prestaciones en un breve espacio de tiempo. «Tiene que adaptarse a un equipo y un estilo nuevos a los que estaba acostumbrado», dijo del senegalés, del que entiende que puede estar sufriendo «la precisión» que requieren sus bases a la hora de «bloquear y cuándo iniciar el roll». «En defensa y rebote está claro que tiene capacidad para estar mejor que el martes; y en ataque es una cuestión de tiempo el que se adapte al estilo de nuestro equipo», concluyó.