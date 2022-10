‘Gege’ Pirat pone en valor la unión del Santa Cruz Echeyde

«Todas tenemos el mismo objetivo y eso se reconoció en el juego». Así resume la capitana del Santa Cruz Echeyde, Eugènie Pirat, Gege, el resultado positivo de su equipo en su debut en la División de Honor ante el Atlético Barceloneta (9-13), que supuso sumar el miércoles los dos primeros puntos en su categoría. Es el resultado del trabajo de Itziar Pavón al frente del equipo junto a su núcleo duro durante dos largos meses en los que su plantilla no disputó ningún partido preparatorio y solo tenía de sparring al filial masculino de Segunda División. Un antecedente que generó ciertas dudas hasta el choque inaugural.

La jugadora francesa reconoce que antes del partido ante el Barceloneta «estábamos a la expectativa», aunque esta situación «nos hacía estar muy motivadas porque no sabíamos cómo iba a salirnos la jugada». En su opinión, «es verdad que hicimos un partido con errores, pero lo que más ha prevalecido ha sido el compañerismo y el juego en equipo que al final nos hizo crecer».

En este punto Gege recuerda que el conjunto catalán es uno de los clubes importantes de la División de Honor y «teníamos ganas de medirnos a ellas. El Barceloneta se ha reforzado bastante esta temporada» después de haber ascendido en la anterior «y pensábamos que íbamos a pasar por novatas. Pero la verdad es que con la veteranía y la juventud le diría que la experiencia ha primado y han estado las chicas demostrando calma, tranquilidad y muchas ganas de hacer las cosas bien».

«Eso se ha sentido en el partido, hemos tenido una parte que ha sido un tanto más vacía a nivel ofensivo, pero sobre todo en defensa hemos sido un bloque importante. Al final, sumar contra el Barceloneta, por mucho que no sean el de chicos, siempre es agradable», afirma la francesa.

Gege relata que el Santa Cruz Echeyde ya no es una sorpresa para el resto de equipos de la competición y recuerda que la grada de la piscina Josep Vallés, «el entreno de los rivales que nos vamos a encontrar fue vernos y eso es por algo. Es la parte de la insularidad que nos toca como punto a favor que tenemos. No nos han visto, no nos conocen. No disputamos partidos de pretemporada, un handicap, pero está el que podemos sorprender», añade.

Sobre la victoria ante el Barceloneta la polivalente jugadora advirtió que «no tenemos que pensar ahora que todo va a ser mucho más fácil, ya que solo hemos disputado un partido. Nos quedan muchísimos» y eso es algo que sus compañeras tienen que reflejar en los entrenamientos: «No podemos bajar los brazos porque ahora es sumamente importante que doblemos la carga y las ganas. Si no es así, nos van a venir a por todas y debemos ser capaces de aguantar el ritmo».

Igualmente, no le ha sorprendido el rendimiento de sus compañeras «porque el potencial se ve de lejos. Por ejemplo, Jessica [Gaudreault], la portera, fue un punto clave haciendo casi un partido perfecto; Emily [Nicholson] nos ayudó mucho desde el boya... Es un placer jugar con una primera línea con personas de tanta calidad que aportan seguridad y, sobre todo, nos permiten un juego más abierto. Ahí también están Alcón [Elena], María Ramos... Todas han aportado».

Desde su perspectiva de capitana y de ser una de las jugadoras con más experiencia deportiva, destaca que no ha encontrado «ningún problema» en la gestión de las situaciones con sus compañeras, enfatizando que «no está siendo una tarea difícil para mí, y creo que puedo hablar por Itziar también, que a nivel de equipo no tenemos nada de qué preocuparnos» porque todas sus compañeras «aportan». «Todavía nos estamos conociendo, pero somos gente que nos gusta hablar las cosas y hacerlas bien», añadió.

Felicitó la labor del equipo masculino y su victoria, en lo que fue «una jornada histórica para el club, pero más allá de los dos partidos y sus resultados, lo más que me alegró es que nosotras estábamos en la grada en su partido [ante el Mediterrani, 6-7] y luego ellos en la del nuestro. Es un sentimiento de pertenencia muy bonito. Es una familia, que siga así», añade Gege.