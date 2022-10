El Santa Cruz Echeyde femenino tuvo ayer su debut soñado, una victoria en su estreno en la División de Honor del waterpolo español ganando por 9-13 al Atlético Barceloneta en su piscina. Se trata de otro hito más que tiene que ser valorado en su justa medida y que se suma otros como los dos ascenso que ha conseguido el club que preside David Rivas en las dos últimas temporadas.

El grupo de Itziar Pavón jugó un partido top, especialmente el segundo cuarto, en donde las tinerfeñas metieron a las catalanas un parcial de 1-5 que demostró que tienen en el grupo mucho peligro y que a cualquiera le puede meter en un problema a la portería del Atlético, una entidad llamada a estar a mitad de la tabla.

Ahí están nombres como los de María Ramos, Clara Ríos y Emily Nicholson, con tres goles cada una de ellas, o la canadiense Blaire Mcdowel (dos tantos ayer), que abría el marcado en el debut en la máxima categoría cuando tan solo habían discurrido 1’40’’ del primer parcial.

Lo cierto es que en esta categoría no puede haber un equipo que gane y que no defienda y eso también lo tienen las Guayotas, mujeres que no dan por perdida una lucha en su área en ninguna de las posiciones más los reflejos de la canadiense Jessica Gaudreault en la portería. Y eso se vio en los igualadísimos primer, tercer y último cuartos del encuentro, en donde la igualdad de fuerzas imperó.

Pero fue en el segundo cuando las de Pavón dieron el manotazo. Allí emergieron las figuras de Clara, Emily, Elena, Blaire y María, quienes rompieron con su acierto un partido que será recordado por los amantes al waterpolo.