Durante cuatro intensos días, ocho surfistas llegadas de todas partes de España disfrutaron de un campamento donde el surf fue el principal protagonista, pero que también contó con otros atractivos en torno a la vida saludable y la diversión. Empleando como campamento base las instalaciones del Hotel Bitácora, las deportistas amateurs recibieron clases magistrales de la mano de Lucía Martiño en Playa de Las Américas, a la que se accede en tres minutos andando desde el hotel; también tuvieron ocasión de desplazarse al Norte para conocer la mítica ola de El Socorro, en Los Realejos.

Todos los entrenamientos fueron grabados y luego visionados en las instalaciones del Bitácora, donde Martiño aportó sus conocimientos y experiencias con la idea de hacerles mejorar su surfing. Además, todos los días iniciaban con clases de yoga y las tardes finalizaban en el Up! con música y cocktails. La sorpresa llegó el segundo día de campamento. Las participantes estaban advertidas de que surfearían en un sitio muy especial, lo que no podían imaginar era que al cierre de la actividad para el público el Siam Park abriría las puertas sólo para ellas para dejarles surfear su ola artificial mientras disfrutaban de un cocktail con cava Privat junto a la piscina. Una experiencia que sin duda no olvidarán nunca.

Nuria del Amo, directora del Bitácora y también surfista amateur, disfrutó de estas sesiones, y calificó la experiencia como irrepetible: «Espero que sea el primer surf camp de muchos. El ambiente fue mágico, tanto las participantes como los colaboradores y el equipo conseguimos crear un entorno de familia lleno de cariño, y estoy segura de que ninguno olvidaremos esos días».