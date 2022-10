Patricia Aranda, jugadora del Tenerife Libby's«El resultado del domingo no reflejó el trabajo de la semana»

Qué enseñanzas se deben extraer el Tenerife Libby's del partido perdido ante Ibsa Gran Canaria?

Es una derrota te da esas enseñanzas y en este caso los errores que cometimos tenemos que pulirlos para que en los futuros partidos contra ellas no volver a repetirlos. Es verdad que fue un 0-3, pero el resultado al final te deja un mal sabor de boca porque no refleja lo que ocurrió porque fueron muy ajustados los sets. Y nada, estamos empezando la temporada y nuestros partidos también nos ayudan a saber dónde estamos y dónde queremos estar.

Todo hubiese cambiado si el primer set fuera a favor del Tenerife Libby’s.

Probablemente sí o también ganar el tercero... El deporte es así. Cometimos algunos errores y fuimos con muchos fallos no forzados, que fue lo determinante en el resultado final.

Falló el saque y el bloqueo, los puntos flacos del equipo ante las grancanarias. Al final es un 0-3, que es lo que queda.

Sí. Creo que no fuimos agresivos con el saque, que es nuestra primera arma en ataque y el nivel de riesgo también lo pone el rival. Es cierto que el saque no fue nuestro mejor fundamento el domingo. Luego el bloqueo. A pesar de que nosotras tácticamente no fuimos buenas jugando como se había entrenado durante la semana, conseguimos tener más bloqueos–puntos que el rival. Tenemos más puntos, pero tácticamente no fuimos tan finas como deberíamos para haber logrado más puntos.

El rival cuenta y el Gran Canaria es un gran equipo.

Por supuesto. Se parte de la premisa que el rival se ha hecho para estar en lo más arriba de la tabla y en las finales. Todos los equipos se han reforzado y en ningún partido lo vamos a tener fácil y eso lo sabemos. ¿Con el Gran Canaria? Es un rival, un derbi y somos conjuntos que nos enfrentamos siempre en finales y eso es un plus más de motivación o de ganas de que llegue el partido. No quiere decir que con los otros rivales no tengamos las ganas, pero es distinto. Hemos sido campeonas de liga y de Copa del año pasado y todos los conjuntos van a salir a ganarnos y sus plantillas son un poquito mejores que las anteriores temporada y cualquier partido puede ser uno que pierdas. Nuestro juego tiene que ser el mismo contra el Ibsa u otros equipos como los que acaban de ascender. Dependemos de nosotras, de nuestro juego y de ir consolidando el equipo para grandes retos, que es con lo que queremos estar. Lamentablemente, perdimos por 0-3. Pero bueno, ahora nos toca el CVChamberí el sábado.

¿Y cómo se han tomado esta derrota tus compañeras, desde su punto de vista?

Le soy súper sincera. Me esperaba llegar al pabellón hoy [por ayer] y ver caras largas o frustración, no cabezas bajas, y no. Mal sabor de boca a lo mejor. Empiezas la semana tras derrota y la primera siempre marca, pero la verdad es que las chicas tenían la misma alegría y hambre de siempre. Hemos hablado, evidentemente, cada una con nuestro punto de vista y opiniones y viendo cómo podemos mejorar. Asumir y hablar hace que el trabajo en grupo sea mucho más fácil. Esto es un deporte de equipo. Cada una tiene que aportar su granito de arena. A diferencia de otras veces, no hay falta de energía. Después del partido estábamos mal, es normal, porque lo perdimos. Pero ya pasó y ya tenemos la mentalidad para el siguiente con atención al saque y la táctica–técnica para afrontar el siguiente choque. Nuestra ambición y ganas están al 100%.

En este sentido, el equipo...

Llevamos muy poco tiempo con el grupo junto y nosotras tenemos un objetivo a corto plazo que es el partido contra el Brcko bosnio y queremos llegar contra ellas lo mejor posible y para eso hay que hacer un buen trabajo durante la semana. Las ganas, ilusión y aprender de los errores cometidos o lo que no hicimos. Pero tuvimos una muy buena semana de entrenamientos, pero por el ejemplo el resultado del domingo no reflejó el trabajo que hicimos durante la semana. Tuvimos intensidad, pero en el partido no. ¿El por qué? No sabemos, pero tampoco quitamos el mérito al Gran Canaria.

¿Alguna enseñanza positiva?

Que el choque ante el Gran Canaria fue un buen test para nosotras para saber en qué punto estamos y si queremos pasar de ronda ante el Brcko en Champions League (próximo martes, día 18, en el Pablos Abril), tenemos que minimizar los errores que hayamos cometido aunque sea un enfrentamiento distinto. Es lo que pienso.