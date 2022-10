Primera derrota de la temporada. El Tenerife Libby’s La Laguna no tuvo su día ante el Gran Canaria y lo acabó pagando de manera clara (23-25, 18-25 y 24-26). De Paula, Matienzo y Manzano supieron detectar los problemas a la hora de cerrar el bloqueo por parte de las locales para desequilibrar la contienda. Por su parte, Avie Niece dio cuenta de su buen momento de forma y propició una reacción en el tercer set que hizo presagiar una remontada que, sin embargo, nunca llegó. Ahora, el equipo blanquizul se centrará en preparar el choque, previsto para este próximo sábado, ante el Madrid Chamberí.

Las grancanarias empezaron muy agresivas desde el servicio, y el Tenerife Libby’s lo padeció en recepción, donde le costó frenar a las estiletes grancanarias. La solución parecía los zagueros, pero ante ello, triples bloqueos; Dreyer había estudiado muy bien al vigente campeón de Liga Iberdrola (7-9), el partido estaba en la red. Las blanquiazules, después de ataques de Lengweiler, Wolowicz y Aranda –con una de sus fintas–, consiguieron, con un bloqueo de Avie Niece, ponerse por delante (12-11). Y llegó un parcial de 3-0 de la mano de la colocadora local que, desde el saque, desestabilizó a las amarillas. Las alarmas se encendieron (15-12) y Dreyer lo paró con un tiempo muerto. La hemorragia fue historia y Sulián Matienzo sacó a pasear su brazo por zona cuatro (15-15); ahí empezó su recital. Las diferencias eran mínimas y los puntos eternos, pero la receptora finiquitó el primer set con una diagonal larga (23-25).

La inercia positiva del cuadro amarillo se dejó notar al inicio del segundo set (1-4). Las jugadoras dirigidas por Juan Diego García supieron reaccionar, pero adolecieron de la rapidez en la dirección de Del Burgo (9-12). Los problemas en recepción y bloqueo condicionaron la entrada de Daysa Delgado y, posteriormente, el tiempo muerto local (9-13). La solidez del Gran Canaria quedó patente, sobre todo en tareas defensivas, donde apenas dejaban opciones para el Tenerife Libby’s La Laguna. Al final del segundo set, 18-25.

Y un rally con un 7-2 a favor cambió un inicio esperanzador. Por más de un minuto se mantuvo la bola en suspensión; a las locales no les sonrió la suerte en una acometida que no pudo levantar la defensa tinerfeña. A partir de ahí, Matienzo, desde el saque y con puntos directos, lideró un parcial de 1-7. Pese a todo, el equipo lagunero no decayó y, con una irrupción de Avie Niece en forma de tres puntos consecutivos, sembró la duda en su rival, que acabó pagando las duras acometidas blanquiazules (18-15). Dreyer lo tuvo que parar dos veces –también lo hizo con 22-19–, y le funcionó (23-23). Un alma para Matienzo y una recepción fallida dictaron sentencia (24-26).

Ficha técnica:

Tenerife Libby’s 0

CV Gran Canaria 3

Tenerife Libby’s La Laguna: Avie Niece, Elena Arán, Patricia Aranda, Julie Lengweiler, Lisbet Arredondo, Meg Wolowicz, Patricia Llabrés (líbero) -inicial-, Daysa Delgado y Belly Nsunguimina.

CV Gran Canaria: Julia de Paula, Lucrecia Castellano, Adriani Vilvert, Saray Manzano, María Alejandra Álvarez, Sulián Matienzo, Alba Sánchez (líbero) -inicial- y Lucrecia Castellano.

Parciales: 23-25 (27’), 18-25 (24’) y 24-26 (31’).

Árbitro: Noelia Navarro y María Machín de las Olas.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Pablos Abril de Taco. Lleno.