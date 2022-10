El Atlético Paso no logró puntuar en su visita al Socuéllamos y sufrió así su tercera derrota como visitante esta temporada (1-0). Tal y como le pasó frente al Cacereño, los de Yurguen Hernández encajaron un gol en los compases iniciales y no lograron mover el marcador pese a dominar el juego en distintos tramos del partido. Tras esta derrota, los palmeros siguen sin haber puntuado fuera de casa y suman seis puntos de 18 posibles, cayendo a zona de descenso.

Si hace dos semanas el Atlético Paso comenzó con mal pie su visita al Cacereño encajando un gol a los dos minutos, en este nuevo desplazamiento el guion fue muy parecido: a los ocho minutos el conjunto de Yurguen Hernández vio cómo su contrincante abría el marcador. Dos despejes poco contundentes de la zaga palmera dejaron el balón al tinerfeño Pepe Delgado, que fusiló para batir a Luis Arellano. Poco antes había tenido la primera ocasión Ayoze Placeres con un cabezazo que detuvo Nieves.

Pese al tempranero gol, el Paso no perdió la concentración y buscó la igualada elaborando jugadas desde el centro del campo, aunque le faltó mordiente. A minutos para el descanso el club palmero tuvo una ocasión manifiesta al recibir Aridane el balón en el área pequeña tras varios rechaces. Sin embargo, el ex ariete del Tenerife remató muy flojo y Nieves atrapó. El segundo tiempo comenzó con un aviso del Socuéllamos a los poco segundos, que estuvo a punto de hacer el 2-0 con un disparo de Bayo que sacó bajo palos la zaga pasense. Los de Yurguen se hicieron con las riendas del encuentro con el paso de los minutos, aunque de nuevo les faltó concretar con éxito sus jugadas. Sin embargo, fue el Socuéllamos quien gozó de las ocasiones más claras. Las arrancadas por la banda de Agoney y las jugadas a balón parado no le fueron suficientes al Paso para al menos empatar.

Ficha técnica:

Yugo Socuéllamos 1

Atlético Paso 0

Yugo UD Socuéllamos: Nieves; Antonio, Toboso, Siu, Carlos Martínez; Bayo (Barahona, 83’), Yimi, Xavi Pons (Yalike, 83’), Godoy (Facu Álvarez, 73’); Pepe Delgado (Javi Heranz, 90’) y David Agudo.

Atlético Paso: Luis Arellano; Álex Cruz (Borjas, 68’), Pelón, Ayoze (Mitsuki, 78’), Eneko (Bolaños, 68’); Agoney, Guti, Robe, Armiche; Piera y Aridane.

Gol: 1-0, m. 8: Pepe Delgado.

Árbitro: Álvaro Cánovas García-Villarrubia (Comité Valenciano). Amonestó por parte de los locales a Xavi Pons, Siu, Toboso, Pepe Delgado y al entrenador Sergio Campos. Por parte de los visitantes amonestó a Guti.

Incidencias: Estadio Paquito Giménez. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana soleada.