El Santa Úrsula se mostró más serio, generando un mayor número de llegadas que le permitieron adelantarse desde un saque de esquina el 70’. A pesar de ello, el Estrella tiró de coraje y logró voltear el marcador con dos goles en el tiempo extra.

En la recta final, Jero Santana movió fichas buscando el empate con un fútbol más directo, aunque los suyos no lograban superar a la zaga rojiblanca, hasta que, al borde del tiempo reglamentario, una falta que supuso la segunda amarilla de Maxi, fue sacada por Fran Ramírez y cabeceada a gol por Fede en el primer palo. El Estrella no se conformó con el empate, y en el alargue Iarley provocó la roja directa del meta Juanje tras intentar driblarle en la media luna cuando se marchaba solo. Tras ello, Gabri ingresó al campo y detuvo el lanzamiento de falta de Fran Ramírez, pero Edu Cruz cazó el rechace y puso el definitivo 2-1 en la última acción del choque.

Ficha técnica:

Estrella 2

Santa Úrsula 1

Estrella: Óscar; Javi Navarro, Fran Ramírez, Ayoze (Iarley, 65’), Marco Medina (Fede, 46’), Aníbal, Javi Santana (Andrés Fernández, 73’), Jaime (Eléder, 46’), Edu Cruz, Iker y Aday López (Omar Diallo, 73’).

Santa Úrsula: Juanje; Soto (Jorge, 89’), Maxi, Marcos (Víctor, 46’), Vitolo, Stefano, Semidán (Tato, 80’), Xerach (Gabri, 95’), Javi, Brayan y Marcelo (Miguel, 89’).

Goles: 0-1, m. 70: Víctor. 1-1, m. 90: Fede. 2-1, m. 97: Edu Cruz.

Árbitro: Mendoza Godoy. Expulsó por el bando local a Ayoze por roja directa (92’); y por el visitante a Maxi por doble amarilla (88’) y a Juanje por roja directa (93’). Amarilla a los locales a Peraza, Fede, Aday López; y al visitante Vitolo.

Incidencias: Las Palmitas. 120 espectadores. Empezó 25 minutos tarde por al retraso del vuelo que transportaba al equipo visitante.