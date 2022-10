«Hemos buscado mejores personas y hacer más grupo»

¿Se toma esta temporada en Liga Femenina como una bola extra tras el descenso deportivo del año pasado?

Lo tomo como un reto personal. Ya han sido demasiados baches, demasiados palos y demasiadas noticias negativas por cosas extradeportivas en los últimos años, por lo que esta es la última bala que me queda por disparar. En mi cabeza no hay más oportunidades. Esta es la última que me voy a dar para ver si quiero o no esto.

¿La decisión estará condicionada por los resultados?

No sé si salir o no del club, o dar un paso al costado y dedicarme a otras funciones, pero sí tengo claro que esta es mi última temporada como entrenador en el equipo. Aún con un buen resultado. No me gustaba haber terminado con la mala sensación del año pasado. No era justo.

¿Cómo llegan a este inicio de temporada?

Pues con muchas ganas. Tenemos un equipo totalmente diferente al de otros años, y aunque la pretemporada ha sido algo rara por lo tarde que han llegado algunas jugadoras, queremos empezar a competir ya.

¿Diferente en qué sentido?

Quizá esta plantilla no tiene tanta calidad como en las últimas temporadas, sino que nos hemos centrado un poco más en buscar mejores personas y hacer más grupo. Por lo que hemos conocido hasta ahora hemos tenido suerte. El grupo es trabajador y estamos contentos.

¿La pasada temporada fue eso lo que faltó, la estabilidad interna?

Es que mucho de lo que nos ocurrió fueron situaciones extradeportivas. Algunas de ellas impensables que sucedieran, y cuando parecía que el equipo estaba en disposición de competir ocurría algo que nos hundía en la miseria. Ahora no queríamos estrellas ni nadie que nos pudiera intoxicar; y tenemos claro cómo actuar si alguna jugadora llegara a tener ese perfil. El club está por encima de todo.

«No sé si saldré o no del club, pero tengo claro que esta es mi última temporada como entrenador del equipo»

Técnicamente, ¿qué ha variado?

Queríamos un juego interior mucho más físico, y una base con más experiencia que Anne. En los aleros sí es todo algo más parecido. No tenemos ese salto de calidad que por ejemplo nos daba Tanaya, o que tuvo que haber asumido Kaela Davis y que al final sí mostró Plaisance, pero creemos que tenemos mejor conjunto.

Y si tuviera que destacar una virtud de su plantel...

Creo que cuando seamos capaces de compenetrarnos tendremos un equipo trabajador y aguerrido. No tendrá ese gran talento, o los puntos gratis que nos daban las norteamericanas, pero sí mucha más aportación conjunta.

¿Correrá, como es habitual, este Clarinos? Porque con Kai James parece algo complicado...

Tenemos que controlar este aspecto porque este es un equipo al que le gusta correr, pero debemos tener su referencia. El año pasado nos faltó mucho juego interior, y ahora con Kai, una jugadora contrastada, debemos saber jugar para ella. Saber cuándo correr y cuándo no hacerlo.

Ha hablado varias veces de aportación colectiva, pero Aisha Sheppard no ha escondido que quiere ayudar tratando de anotar mucho...

Debemos tener paciencia con ella. Es campeona de la WNBA pero sin jugar un minuto en los tres últimos meses. La llevamos viendo desde hace unos años y tenemos claro que es una buena jugadora, pero debe ponerse en forma y coger sensaciones para ir sumando. Es verdad que su mejor faceta es la de anotar y si hay alguien a quien le demos la bola en las últimas situaciones de partido, será es ella. Pero primero se tiene que adaptar a una liga que es totalmente diferente a la WNBA. Ahora tenemos que coger esas ganas que ella tiene de trabajar para transformarlo para el bien del equipo.

Con todos esos cambios y varias llegadas a última hora, ¿se pone algún plazo para ver al verdadero Tenerife Clarinos?

Nos va a costar, porque es una plantilla con nueve jugadoras nuevas, de las que dos se acaban de incorporar. Para llegar a nuestro máximo debemos esperar bastante. Esperamos competir de la mejor manera posible en el inicio para buscar nuestro objetivo.

¿El objetivo es la permanencia?

Hablar de todo lo que no sea ganar ocho partidos para permanecer en la categoría, es una estupidez. Tenemos la referencia del año pasado, por lo que debemos ser coherentes y consolidarnos en la máxima categoría. Y a partir de ahí, disfrutar.

¿Y son suficientes ocho victorias en 30 encuentros?

No sabemos. El año pasado bajamos con nueve y me da que hemos sido el único equipo que lo ha hecho con ese número en los últimos 16 años de la liga. Ojalá podamos llegar a 10 u 11 porque la competición está cada vez más dura.

Hasta la jornada 12, cuando reciban al Valencia, no se medirán a ninguno de los teóricos tres grandes aspirantes. ¿Es eso positivo?

En la liga ya no hay un rival fácil ni plantilla floja. Espero que en este inicio podamos competir, aunque el calendario es un arma de doble filo al no estar todavía al cien por cien.