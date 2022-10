La 47 Subida a Tamaimo ya es historia. Y lo es pasando a engrosar una de las páginas más importantes de su dilatada trayectoria. Salvando los lógicos paréntesis propiciados por alguna salida de carretera, la prueba finalizó antes de las 16:00 de ayer, un apunte más que hizo disfrutar a miles de aficionados que, como siempre, aportaron su calor y color a esta rampa que acoge el municipio de Santiago del Teide.

La estrella de esta edición, Christian Merli, no defraudó. El italiano, que aterrizó en Tenerife como campeón de Europa de la especialidad, hizo temblar los cimientos del municipio al paso de una Osella PA 2000 Turbo que estrenó en Tamaimo. En los entrenamientos ya destrozó el récord absoluto para darle una mordida más en el último intento. Ahora, su 2:33:002 pasa a ser la nueva referencia del trazado. En la Categoría 2, Sergio Febles (Osella PA 30) y Juan Antonio Socas (Speed Car GT 1000) le acompañaron en el podio.

Por su parte, en la Categoría 3 fue Javier Afonso el que se encargó de demostrar que está plenamente adaptado a esta modalidad. Con su Silver Car S3 paró el reloj en 2:49:034, aventajando en 6,455 segundos a Aníbal de Luis (Silver Car S2) y en más de nueve a Adán Rivero (BRC B49).

Entre los Turismos, o lo que es lo mismo, en la Categoría 1, Juan Carlos Brito no dio opción a los GT con su Ford Fiesta R5 Plus. El tinerfeño puso como barrera su 2:54:016, superando en 2,508 segundos a Carlos Hernández (Porsche) y en 3,392 a Nauzet Brito (Porsche). Sin duda, esta ventana de la competición fue trepidante desde la propia manga de entrenamientos, lo que no evitó que algunos equipos no pudiesen completar la prueba.

En otros apartados, Félix Brito (Ford Fiesta R5) se anotó la Clase 4; Eduardo Álvarez (Mitsubishi Lancer Evo V) hizo lo propio en la 5A; Jonai Rodríguez (Peugeot 106 S16) se llevó la 5C, dejando la 5B para Ricardo Fumero, la 6 para Santiago Padilla (Ford Escort) y la 10 para Israel Marrero de la Rosa (Seat JTR 600).

Una quincena de equipos de Santiago del Teide estuvieron compitiendo en la 47 Subida a Tamaimo. Guillermo Évora (Silver Car S1) fue el más rápido entre los locales tras superar a Juan Antonio Socas (Speed Car GT 1000) y Eduardo Álvarez (Mitsubishi Lancer Evo V). Évora y Socas repitieron como primeros clasificados en el apartado destinado a los inscritos por la Escudería Barliamotorsport, apartado que encabezó Christian Merli.

En regularidad sport, Ubay Ravelo-Gustavo Martín (Toyota Starlet) alcanzaron la victoria con 5,8 puntos en su casillero, mientras que en regularidad, Manuel Ángel González-Julio Morales (Volkswagen Golf GTI) se llevaron el triunfo con 10,8 puntos en total.