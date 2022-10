Qué retos se marca de cara a esta temporada que comienza este domingo?

Pues los mismos que nos marcamos el año pasado, ser competitivos y poder estar en todas las finales de todas las competiciones que disputemos. Tenemos por delante también una competición nueva, que es la Champions League, y dentro de esta es intentar pasar a la fase de grupos. Sabemos que es muy complicado, es la primera vez que accede el club a este desafío , que es la más importante de Europa. Ese es el reto. El otro que nos propusimos fue ganar la Supercopa que hemos conseguido.

¿Pero en qué competición se va a priorizar ya teniendo la Supercopa en la mano?

Nosotros no tenemos ninguna prioridad, lo que está claro es que los grandes objetivos son la Copa de la Reina y el playoff por el título de liga. Esos son los que están marcados. ¿Europa? No dejamos de pensar en ella. El año pasado fuimos jugando con esa impresión de intentar pasar cada ronda y lo conseguimos. También está claro que la Champions son un par de escalones más complicados, pero esa debe ser la guía: el pasar a la fase de grupos. No va a ser ni más ni menos importante que las demás, pero sí está claro y ser realista con lo que hay. Luego la competición doméstica es la que va a marcar el camino.

¿Y se ve favorito en las competiciones nacionales?

No. No por haber ganado el año pasado nos sentimos favoritos. Es una competición totalmente diferente, hay equipos nuevos, los que hay han cambiado mucho. Nosotros también hemos cambiado y seguiremos con la misma mentalidad de ir día a día, simplemente.

Tras conseguir la Supercopa, ¿cómo ve al grupo para empezar la liga?

Si miro a muy largo plazo, veo un conjunto que puede jugar muy bien a voleibol, pero si lo veo a corto, veo un equipo que necesita trabajar mucho. Estamos empezando y media plantilla nueva y todo eso necesita de paciencia para que poco a poco se vayan compactando las diferentes piezas. Si se mira más allá, creo que podemos conformar un grupo muy interesante para poder jugar muy bien a voleibol, que al final va a ser nuestra meta y para que en las fechas finales de la competición el equipo esté en la mejor forma posible.

¿Cómo han encajado los nuevos refuerzos con el núcleo duro del equipo?

Pues bastante bien, porque el núcleo duro hace muy fácil el día a día y las chicas nuevas han venido a la Isla con una grandísima predisposición para estar en el equipo. Con eso ves que tanto una parte como la otra están mucho más cerca.

Defina a su equipo en tres grupos distintos... Las nuevas, las veteranas y las jóvenes.

A las veteranas las puedo definir con dos palabras: ideas claras, tienen muy claro lo que quieren y para qué están aquí. De las nuevas, pues otras dos: ganas e ilusión. Y de las jóvenes, energía.

¿Tiene la plantilla que puede revalidar todos los títulos por jugar?

Tengo el equipo que puede llegar a jugar muy bien. No sé si será para ganar o no, pero nuestra meta es jugar bien y entrenamos para ganar. Si ganamos, entonces, será mejor.

¿Cuáles son los principales rivales de la Liga?

IBSA Gran Canaria... el Olímpico, vamos; Socuéllamos; Menorca; San Cugat... Estos equipos se han reforzado muy bien con jugadoras nacionales y extranjeras.

¿Con qué conjuntos de los nombrados el Haris debe tener un cuidado especial?

Con todos. Han formado buenas plantillas y tienen el extra que van a jugar la competición europea. Eso hará que no estén tan descansado, pero sí les aportará un extra indudable a la hora de competir.