«Con los nuevos refuerzos este grupo es más fuerte y potente»

¿Cómo ha sido su vuelta a la Isla tras estos meses fuera?

Muy buena. Me hacía falta ver a la familia y ahora estoy bastante recargado y con ganas.

Y con dos medallas colgadas al cuello.

Jugué la liga de Puerto Rico, en donde gané la primera; y la de los Juegos Centroamericanos del Caribe, en donde con México quedamos segundos. Nos ganó Puerto Rico. Un verano muy ocupado, la verdad.

Empieza la temporada y con ella aparecen nuevos retos, como la propia liga y la LEN Cup europea. ¿Qué se espera de esas competiciones?

Pues de la española, conseguir la permanencia en la División de Honor. Nosotros queremos mejorar un poquito la temporada que viene con respecto a la anterior. Pero como club y como equipo, el objetivo que nos marcamos sigue siendo la permanencia en la División de Honor.

¿Pero se mira de reojo crecer un poquito más?

Claro. Todo deportista, y en cualquier ámbito laboral, siempre quiere crecer un poquito con respecto a lo anterior. No quedarte sin avanzar, sino ir hacia delante.

Con todo lo que viene, ¿considera que la carga de trabajo y exigencia es mucho mayor?

Es mayor, sí, pero también el cuerpo se va adaptando a la exigencia. En mi primer año comparado con el de ahora, cambia un poco el sistema. Estuve entrenando en México y he estado con la selección, y lo he hecho fuerte, pero no a este nivel. Ha sido dura esta pretemporada pero ya estoy adaptado a las exigencias... Sigue siendo bastante exigente todo y Albert [Español] no afloja [risas]. Si puede tirar un poco más, él lo hace.

¿Qué le parece el equipo que ha conformado el Echeyde?

Pues lo veo bien, con jugadores jóvenes, y eso es bueno porque vienen con ganas de tirar para adelante. También las tengo yo. Con ello tiramos hacia delante, entrenamos más fuerte. Se están adaptando bastante bien a la técnica y a la táctica que tenemos. Por el momento súper bien. Eso se vio en el staff con el Carouge Natation, equipo suizo que estuvo en la Isla. No fue un grupo tan fuerte pero se pudieron cumplir los estándares de un partido. Disciplina, táctica... Los jóvenes son buenos chavales. Vivo con tres fichajes (Víctor Alegre, Iker González y Mees Keuning) y bastante bien. Ahora a la espera de Ahmad Pérez.

¿Y cuál de ellos le ha sorprendido deportivamente hablando?

Iker es el más joven y lo he visto entrenar muy fuerte; Víctor tiene ya una trayectoria recorrida en Terrasa y ha estado en varios equipos, y se nota que viene con muchas tablas; y Mees, lo conozco menos, pero estuvo en la selección juvenil de Países Bajos, y es un boya con bastante talento, habilidad y colocación. De los tres solo puedo decir cosas buenas. Hablar solo de uno es casi imposible, porque todos tienen lo suyo.

¿Y cómo definiría o qué resaltaría del equipo de esta temporada con estos nuevos refuerzos y el núcleo duro que hay?

No lo he pensado mucho [risas]. Es un equipo con mucha fuerza. Albert está consolidando una buena base y con los refuerzos nuevos este grupo es más fuerte y potente. El grupo tiene ya la estructura y todos somos jóvenes y eso nos puede salir muy bien o a lo mejor no, pero Albert controla y calcula todo. Creo que este equipo tiene más fuerza porque, por ejemplo, Magri [Adrián Magriñá] o Pablo [Díaz] ya no son niños y suman trayectoria en División de Honor. Están llegando a la madurez. Eso suma muchísimo al grupo y al propio club. Todo eso es fuerza y lo veremos.

Es su cuarta temporada en el club, pero ¿cómo ha visto la evolución del equipo hasta ahora?

Personalmente, he mejorado bastante en todos los aspectos. El equipo ya se puede imaginar. La estructura en la que estamos metidos por Albert Español es como la del Barceloneta o todo lo recogido en su trayectoria, que es mucha. Las repeticiones permiten perfeccionar los detalles y eso suma continuamente. Hay mucha diferencia con respecto a cuando llegué a la Isla. El primer año no había ni pies ni cabeza; el segundo, habían crecido los pies; en el tercero el cuerpo; y ahora creo que hay armonía entre las partes. Todo se está complementando.

¿Considera que es un problema la falta partidos de pretemporada?

Sí. Para compenetrarte con todo el equipo se necesitan más partidos y jugar. Cuanto más rivales, más mejoras o se van definiendo los detalles. Espero que nos dé tiempo y que nos arreglemos bien. Nos puede salir bien o mal, pero los detalles los sumas jugando, tener rivales y jugar continuamente. Es mi punto de vista. Nunca es una debilidad jugar. Jugar nos dirá qué podemos pulir de nuestro juego en todos los sentidos. Primero probamos en la LEN Cup, que tendrá nivel. Y luego la liga.