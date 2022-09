Otro aplazamiento forzoso. La UDG Tenerife ya piensa en recuperar próximamente los partidos no disputados –ante el Athletic Club por la huelga de árbitras y el que tenía que haberse jugado ayer ante el Real Madrid, suspendido por la situación meteorológica adversa– y avisa de las «escasas fechas disponibles en el calendario». En este sentido, el presidente de la entidad blanquiazul, Sergio Batista, avanzó ayer que contemplan el 30 de noviembre como un día propicio para disputar el choque ante el conjunto blanco en el campo de La Palmera.

Batista reconoció que han estado «todo el fin de semana a la espera de noticias» y que fue el sábado por la noche cuando se les notificó que no jugarían frente al Real Madrid. «Era lo natural, porque el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ya había manifestado que habría medidas excepcionales por la situación de alerta máxima; y el que el campo, de titularidad municipal, estaba indisponible por tal motivo», apuntó. En este sentido, se mostró sorprendido porque la comunicación «llegó de madrugada».

El dirigente de la UDG recalcó que en ningún caso se llegaron a plantear jugar a puerta cerrada, como sí hizo el CV Haris el sábado en el marco de la final de la Supercopa femenina de voleibol. Ya no solo por respeto a sus abonados y simpatizantes, sino porque «en estas circunstancias no parecía lo aconsejable por muchos motivos». Recordó Batista que el propio Real Madrid se habría tenido que desplazar «por la autopista para jugar el partido» –si se hubiera celebrado sin público– y que en estos momentos la prioridad no era usar las carreteras para motivos como éste, sino «hacer caso a las autoridades, quedarse en casa y evitar daños personales».

Decisión de la jueza

Fue la jueza de Competición de la Real Federación Española de Fútbol la que confirmó al UDG el aplazamiento de este encuentro después de que el Cabildo de Tenerife comunicara la suspensión de actividades deportivas en el exterior, debido al ciclón tropical y a sus consecuencias en el Archipiélago. Tanto el representativo como el Real Madrid publicaron la resolución en sus canales oficiales. En cambio, el filial de la UDG sí que pudo jugar su partido el sábado por la mañana, cuando ya estaba declarada por parte del Ejecutivo regional la situación de alerta máxima. Fue así porque la lluvia era muy fina y aún no eran perceptibles sobre el terreno de juego las inclemencias meteorológicas.