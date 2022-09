Luis Miguel Ramis, entrenador del Tenerife, reconoció ayer que supo de la inminente salida de Miguel Concepción y del relevo presidencial a través de los medios de comunicación. Su mensaje sereno –y centrado en la parcela deportiva– valió para puntualizar que su misión será la de «agrupar a los jugadores» y hacer que todo el ruido externo que propicia un cambio de estas características no afecte lo más mínimo.

«No lo sabía, he visto lo que he visto, lo que habéis publicado algunos de ustedes», confesó a los periodistas presentes en la sala de prensa. «A mí no me ha comunicado nada el presidente en ese sentido, así que no puedo hacer una valoración. Pero la haré cuando su salida ocurra, sin ningún problema», adujo. No obstante, luego sí dio algunas pinceladas respecto al tema más candente de la semana e incluso habló del hombre llamado a sustituir a Concepción.

«No lo sé, no tengo respuesta para eso», apuntó cuando se le preguntó por la posible afectación en el equipo de la venidera dimisión del jerarca palmero. «Yo voy a piñón fijo, de ahí no me salgo. Intento agrupar a mis jugadores en torno a lo que queremos y lo otro son temas internos, institucionales. Ahí tenemos poca voz porque nos dedicamos a lo deportivo y tenemos otro tipo de responsabilidades», fue otro de sus mensajes.

Dicho todo lo cual, dio casi por seguro «que pasarán cosas» en las próximas fechas, como así revelan los últimos movimientos y declaraciones del máximo mandatario de los blanquiazules. «Parecen que pueden pasar cosas porque lo estáis contando vosotros. Confiamos en que no redunde en nada y mi misión será esa, principalmente», completó.

«Quiero mirar hacia adelante y la cosa va bien, de momento», expuso tras la victoria frente al Málaga, que se produjo justamente la noche antes de que trascendiera el cambio en la cúpula. Desde entonces, apenas se ha hablado de lo futbolístico, que vuelve a cobrar toda la importancia y a situarse en primera línea del escaparate blanquiazul a partir de mañana mismo, con el partido de Ponferrada (El Toralín, 17:30 horas). Subraya Ramis que su intención es seguir en la misma línea «de solidez» que le dio tan buenos resultados durante el curso pasado, pero que en la nueva temporada no ha reportado ni una alegría a domicilio.

Y ya cuando acababa su comparecencia ante los medios, reveló que conoce a Paulino Rivero, además desde hace mucho tiempo. «Cuando yo estaba aquí de jugador, él era vicepresidente del Cabildo. Me suena su nombre y es un hombre que ha estado en la actualidad política de la Isla de forma habitual. También he tenido el placer de conocerle en alguno de los actos institucionales. No le conozco mucho pero sí he escuchado hablar de él», respondió. Están llamados a entenderse.