«Siempre que entra savia nueva hay un impulso en los clubes»

¿Se olía o tenía indicios de que fuera a producirse el cambio en estos momentos?

En Tenerife siempre suenan rumores y cosas. Hay veces que son veraces; y otras que no. Sí es verdad que todo el mundo sospechaba que algo podía ocurrir y además que iba a ser pronto. El martes saltó la noticia.

¿Ya tocaba?

Bueno, primero hay que ver cómo se hace y en qué queda el cambio. Cuando viene savia nueva a los clubes, siempre hay un impulso. Lo que espero es que sea para bien en el caso del Tenerife.

Mientras en política se habla de limitar los mandatos a ocho años, el de Concepción ya va por 16. ¿Ha sido su mandato demasiado largo?

Sí, pero ahora en el fútbol todo cabe. Puedes estar 16 años y hasta 40. ¿Por qué digo esto? Porque ahora los clubes son de sus dueños y eso hay que respetarlo. Cierto es que el Tenerife es una empresa particular, que genera sentimientos y es un símbolo para la Isla. Pero no deja de tener unos propietarios y se rige por la Ley del Capital. Ahora bien, lo deseable es que quien esté sea capaz de ilusionar a la gente y que haga las cosas bien. Que en vez de generar problemas, dé soluciones.

Y de lo que ha podido oír acerca del cambio, ¿le gusta?

Es que tampoco sabemos por fuentes oficiales qué va a ocurrir en la institución y cómo se va a sustanciar el cambio. Así que toca esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si todo sale como lo tienen pensado. A bote pronto, yo tengo algunas dudas. La principal: ¿Cómo va a quedar el club? Ahora bien, si me preguntas por José Miguel Garrido, no puedo opinar porque no lo conozco.

¿Y a Paulino Rivero?

A Paulino, sí. Capacidad de gestionar, la tiene toda. Es un tipo interesado por el fútbol, con inquietudes y que puede hacerlo bien al frente del club. Pero insisto en que tengo dudas porque no nos han contado cómo plantean el nuevo Tenerife. La información que he escuchado en la radio y he leído en prensa es que habrá un cambio en el club y otro en el accionariado. A todos nos sonaba ya que el presidente podía ser Paulino; ahora falta que el relevo se sustancie. Pero a día de hoy hay certezas y también hay incógnitas.

Será el primer cambio de presidente desde 2006. Entonces, las prioridades eran otras. Por ejemplo, recuperar la seriedad y pagar las nóminas. Ahora el paisaje es diferente y las urgencias también.

Desde luego. Ahora no cabe hablar de urgencias, sí de objetivos nuevos. En la época de Pérez Ascanio no solo era el Tenerife; la mayoría de clubes estaban en quiebra. Ahora la situación es otra. Y el principal objetivo de la gente que entre será conformar un proyecto que sea ilusionante; coger lo que se ha hecho hasta ahora y mejorarlo.

¿Por dónde empezaría?

Pues supongo que una vez dentro analizas y subrayas qué áreas potenciar. Y a partir de ahí, tomas las decisiones, obviamente.

El relevo va a producirse ahora pero ya antes hubo otras opciones para un cambio de rumbo. De hecho, usted mismo se lo propuso a Concepción a través de la entrada de capital foráneo. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Estuvo el presidente cerca de vender sus acciones?

Estuvo esa posibilidad pero no se llevó a cabo. Pasado es pasado. Lo que importa ahora es ver si ese cambio que se resistió entonces, se da bien y es para mejorar. Lo que sí me nace es desearle toda la suerte a los que entren, porque su éxito será el de todos.

De los planes de Paulino han trascendido pocos detalles. Pero sí la salida del gerente y la intención de reformar el área de cantera.

Entiendo perfectamente esto último. Ha habido casos muy impactantes y de gran estruendo. Ha sido muy notorio que Pedri o Pedro no pasaran por el Tenerife y mira dónde están. Luego Kirian, Moleiro, Óscar Clemente, muchos más. No han acabado en el primer equipo del Tenerife y en cambio sí los reclutó otro club de muy cerca. ¿Las causas? Muchas las oímos en la propia calle, porque siempre hay alguno que conoce al padre o a la madre; y viene y te cuenta. Es una realidad cierta e incuestionable, no debe tampoco escandalizar a nadie, que cada vez hay más chiquillos y padres de chiquillos que si tienen posibilidad de ir al Tenerife y posibilidad de ir a Las Palmas... van a Las Palmas.

¿Y qué le sugiere esta tendencia? ¿Puede revertirse?

Pues hay que analizar los porqués y buscar un cambio, como parece que van a intentar los que entren. Y punto. Sobre todo es lo que le decía antes: primero, no podemos escandalizarnos, sino asumirlo y atajarlo; pero también insisto en que hablar desde fuera no tiene sentido. Le corresponde a los de dentro detectar el problema y buscar soluciones. Ahora mismo no me considero capaz de decir con claridad cómo hay que invertir la situación. Lo que sí puedo decirte es que está pasando, y con mucha frecuencia, que hay futbolistas que pudiendo jugar en el Tenerife, eligen no hacerlo.