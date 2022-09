El primer aviso lo dio el bando local a los diez minutos, con una acción del Pirata Agoney, que la detuvo Lázaro. A continuación, el que probó fortuna fue Piera, pero el portero del conjunto de Villanueva de la Serena estuvo nuevamente acertado para detener el remate del alicantino. Superado el cuarto de hora, el Villanovense respondió con una clara oportunidad con el brasileño Higor Rocha como protagonista, que la desbarató un seguro Luis Arellano. A continuación, la escuadra pacense pudo lograr el 1-0, pero el lanzamiento de Agoney se marchó ajustado a la madera.

En el ecuador de esta primera mitad, los extremeños lo volvieron a intentar con un remate de Higor Rocha, tras servicio al segundo palo de Ohemeng. A continuación, un disparo ajustado de Sillero se marchó fuera por muy poco. Rebasada la media hora, el Atlético Paso respondió a los buenos minutos sobre el campo de los futbolistas de Manolo Cano, con sendas ocasiones de Joan Piera y Armiche, que se encontraron con las salvadoras paradas de Lázaro. Poco después, quien lo intentó fue el japonés Mitsuki, aunque sin consecuencias sobre el arco rival. El Atlético Paso insistió en busca de su primer tanto antes del descanso, pero Lázaro se mostró infranqueable, y se sacó otra mano para desbaratar una nueva del alicantino Joan Piera.

Tras la reanudación, un lanzamiento envenenado de Robe Moreno se marchó por el palo largo de la portería de Lázaro. La réplica del Villanovense se produjo, en el minuto 54, con una clara ocasión de Guille Perero, que se estrelló en la zaga verdinegra. En el 61, el Villanovense se encontró con el 0-1, obra de Jesús Sillero, con un tiro cruzado, desde fuera del área, tras una asistencia de Ohemeng. Con el marcador en contra, los chicos de Yurguen Hernández no se vinieron abajo y un nuevo chut de Joan Piera lo volvió a solventar con seguridad un salvador Lázaro. Poco después, un remate acrobático de Borjas Martín, nada más ingresar en el campo, tampoco se tradujo en la igualada. El Paso siguió insistiendo y un lanzamiento de Armiche se marchó muy cerca de la cepa del poste de la portería extremeña.

Yurguen movió el banquillo en busca de la igualada, y en el 74 se produjo el debut del grancanario Aridane Santana. Sin embargo, los verdinegros se encontraron enfrente con un férreo Villanovense, que se dedicó a defenderse de las intentonas palmeras. En la recta final Borjas Martín pudo conseguir el empate, pero una nueva parada de Lázaro lo evitó. Poco después Javier Tapia salvó, sobre la línea de gol, la igualada de los palmeros.

«Me voy orgulloso por el trabajo»

Contrariado por la derrota de los suyos, Yurgen Hernández se quedaba con las buenas sensaciones dejadas por los suyos. «Tengo que darle la enhorabuena a mis futbolistas. Cuando no ganas no te puedes ir contento, pero me marcho orgulloso de los chicos, de su trabajo y de la comunión con la grada. El equipo hizo unos méritos increíbles para ganar. Debemos seguir trabajando de la misma manera porque este es el camino», expresó el técnico del cuadro palmero. «La semana pasada logramos tres puntos sin haber sido tan superiores como en este encuentro, y ahora nos vamos de vacío», se lamentó, pero seguro de que «este equipo va a ir a más y los chicos se dejarán la piel».