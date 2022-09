La UDG Tenerife, ante un reto mayúsculo en Barcelona

La huelga de árbitras queda atrás y la UDG Tenerife Egatesa ya está preparado para estrenarse en la temporada 22/23. El reto es mayúsculo. Ante el actual campeón de la Liga, que viene de firmar con victoria todos los partidos en la competición nacional el curso pasado y que se ha reforzado no solo para volver a dominar en España sino también para levantar el título de la Copa de Europa. La cita, hoy, a partir de las 11:00 en el estadio estadio Johan Cruyff.

El equipo dirigido por José Herrera, que debuta al frente del banquillo canario, ha dejado buenas sensaciones en la pretemporada. En ese periodo ya jugó contra el Barça, en la final femenina del Trofeo Teide, y el resultado fue de empate 1-1. Las blaugranas se proclamaron campeonas en la tanda de penaltis. Para el duelo de hoy el vestuario blanquiazul se concentra en llevar lo trabajado durante el mes de preparación al terreno de juego y aunque sabe que la misión no será sencilla no dan el partido por perdido y esperan llevar a cabo un plan que les tenga con opciones de puntuar hasta el tramo final del duelo.

Competir.

El técnico tinerfeño José Herrera analizó la previa de partido y centró su mensaje en el valor de «competir» ante uno de los mejores equipos de Europa. «Después de una semana más de preparación, ya que no pudimos competir en la primera jornada, llega este ansiado inicio de Liga. Será ante un rival ideal y en un escenario inmejorable. Iremos con muchísimo respeto y con mucho trabajo esperamos responder y competir con garantías ante el FC Barcelona. Es cierto que nos vamos a encontrar un escenario diferente al del Trofeo Teide porque han recuperado futbolistas y tendrán muchísimas ganas. El partido será totalmente diferente pero sí puede haber algún rasgo que se repita y hemos transmitido a nuestra plantilla», declaró el técnico blanquiazul.

El rival.

El FC Barcelona no podrá contar con Claudia Pina y Salma Paralluelo, dos de las jugadoras importantes y llamadas a ser determinantes. La primera sufre molestias lumbares y la aragonesa, flamante fichaje este verano, no podrá debutar en Liga como blaugrana a causa de una leve lesión en el muslo derecho. Oshoala, Nuria Rábano, Laia Codina, la defensa central Mapi León y Marta Torrejón llegan al partido contra la UDG Tenerife al cien por cien tras arrastras problemas físicos durante una pretemporada que no ha sido nada sencilla para el equipo entrenado por Giráldez. A esto se le suma la ya conocida baja de larga duración de Putellas.