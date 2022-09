Aridane Santana: «Es importante tener a equipos canarios dando guerra»

¿Cómo se dio su llegada al Atlético Paso?

Fue a través de conversaciones a lo largo del mercado de verano. Me hicieron llegar el proyecto, lo que querían para el presente y el futuro y me veían en él. A mí me gustó lo que escuché y desde el principio dejé claro que era una opción. Luego salen otras, pero la de volver a Canarias estaba por delante que otros equipos aunque fueran de categoría superior.

Estar cerca de casa, ¿ayudó a tomar la decisión?

Sí. Por ser canario y por el proyecto que hay detrás. Creo que es importante tener a un equipo nuestro en categoría nacional y dar guerra.

¿Qué se ha encontrado al llegar al club palmero?

Humildad y mucha ilusión. Aquí la gente trabaja mucho para conseguir hacer crecer al club y que consiga consolidarse en categoría nacional.

Y en la segunda jornada la primera victoria.

El equipo hizo un buen partido, consiguió los tres puntos y es muy importante hacerlo en casa. En cualquier objetivo ser un local fuerte es primordial. Tenemos que conseguir que para los rivales de la categoría visitar nuestro campo sea algo complicado y estamos trabajando en ello. También estoy seguro de que el equipo será ambicioso cuando juegue contra equipos de la Península.

¿Está preparado para debutar ya de verde?

Ahora estoy en un proceso de asimilar lo que quiere el entrenador, conocer a los compañeros y prepararme físicamente. He trabajado durante el verano pero hay que coger buenas sensaciones para disputar los partidos.

Uno de sus exequipos se quedó a las puertas del ascenso, ¿cómo lo vivió?

Estaba en Gran Canaria y desde allí seguí todo el playoff del CD Tenerife. Parecía que todo se estaba dando para un ascenso blanquiazul, sobre todo por el hecho de jugar el último partido en el Heliodoro Rodríguez López. Al final en Segunda hay grandes plantillas y el Girona hizo un buen partido. Jugar de local este tipo de partidos puede llevar una cierta excitación y nerviosismo. Vi la que se montó en la Isla. El club está trabajando bien, está haciendo buenas plantillas y en el fútbol se trata de volverlo a intentar. Hay que volver a tocar la puerta y si se hace al final se acaba abriendo.