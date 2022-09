El Atlético Paso se estrena en casa con una sufrida victoria

El Atlético Paso salió victorioso de su estreno liguero en el Municipal de El Paso. El gol tempranero de Borjas Martín provocó que el filial del Leganés, buscando el empate, crease multitud de ocasiones a lo largo del choque sobre el marco de Luis Arellano, quien se convirtió en el héroe del cuadro palmero al conservar su portería a cero gracias a sus meritorias intervenciones que permitieron a los de Yurguen Hernández sumar sus primeros tres puntos.

Los primeros compases se resumieron en minutos de tanteo en el centro del campo. Ningún equipo asumió riesgos hasta llegado el minuto 7, cuando un centro de Agoney lo acabó rematando Borjas Martín en el palo derecho para hacer el 1-0. Tras el tanto, el cuadro blanquiazul fue encontrando su posición en el terreno de juego y se adueñó del balón, lo que le permitió tener su primera oportunidad alrededor del primer cuarto de hora gracias a un disparo cruzado de Dorian al palo derecho. Con el paso de los minutos, el cuadro madrileño llegó con mayor insistencia al área local, siendo Navarro el hombre más activo del ataque pepinero.

A pesar del dominio por parte del filial del CD Leganés, el Paso dispuso de una buena oportunidad (30’) para poner tierra de por medio. Sin embargo, Piera no atinó entre los tres palos al cazar el rechace de Christian Gómez tras un tiro previo de Armiche desde la frontal. El conjunto palmero estiró sus líneas aunque las oportunidades más claras continuaron llegando desde el bando contrario. Arratia probó fortuna, pero su disparo salió lamiendo el palo izquierdo. Poco después, fue Romaric quien lanzó ligeramente alto. Luego, Luis atrapó en dos tiempos el disparo de falta de Zekri, y además atajó el tiro cruzado de Dorian en el interior del área.

La segunda mitad comenzó con un ritmo más pausado, aunque Luis Arellano no tardaría en volver a salvar a los suyos con una buena parada ante un nuevo intento de Navarro. Las oportunidades de gol no cesaron hasta cumplirse la hora de juego. El Paso volvió a acercarse con peligro pero Agoney no estuvo preciso y dejó el balón en las manos de Christian. El Leganés B, ya a la desesperada, se topó con un Luis Arellano que frustró cada uno sus intentos rivales.

«Era clave ganar»

Para el técnico Yurgen Hernández, la mayor «conclusión positiva» del partido es «el resultado». «Se trataba de un debut histórico en casa, por lo que era clave ganar y enganchar a la gente. Se logró, y sobre todo la manera en la que lo hicimos, dejándonos la vida y sufriendo hasta el último minuto», destacó el técnico de El Paso. «La afición se ha dado cuenta de cuál es la dureza de esta categoría, y nosotros hemos sabido lo que es una afición que calienta y que ayuda. Eso es clave para que nadie se lleve puntos de aquí», añadió.