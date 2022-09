«Veremos la grandeza de este éxito con el paso del tiempo»

¿Qué tal lleva los primeros días en Tenerife?

Intentando volver a la rutina porque ha sido mucho tiempo en Costa Rica. Ha sido un verano espectacular. En el Mundial Sub 20 estuvimos cinco en el staff que ya estábamos también en la República Checa un mes antes en el que fuimos campeonas de Europa Sub 19. Entre una cosa y otra pasó una semana. Estos dos éxitos en un mismo verano son algo que nunca había pasado.

¿Qué valoración hace del triunfo en el Mundial?

Ha sido un éxito que a medida que pase el tiempo veremos la grandeza que tiene. Ahora mismo es todo tan reciente que disfrutamos del día a día y los recuerdos inmediatos. Ha sido un Mundial muy bueno y muy bien organizado tanto por FIFA como por la federación de Costa Rica. Ha sido una experiencia muy positiva. El éxito deportivo ha sido brutal, la selección solo recibió dos goles en contra en todo el torneo, el primero en semifinales y el segundo en la final.

Una gran defensa y ¿qué más tiene este grupo de jugadoras?

El buen trabajo defensivo es evidente. Fundamental en nuestro juego es la posesión de balón y el gran líder ha sido Pedro López, el seleccionador. Ha sabido manejar todos los hilos y tuvo a todas enchufadas. Estamos hablando de una de las selecciones más jóvenes que disputaron el Mundial. De las 21 jugadoras, 14 fueron campeonas de Europa este mismo verano. Es muy importante que vayan de la mano y tener una identidad propia. Jugamos en todas las categorías igual y eso ayuda muchísimo. Luego ya entra la mano de cada seleccionador.

Más allá del título, ¿con qué se queda?

Todas las jugadoras participaron, salvo la tercera portera. Ninguna selección hizo esto. Estuvieron muy integradas en todo momento. En la primera jornada empatamos contra Brasil, nos jugábamos mucho para pasar como primeras de grupo al siguiente partido y se cambió casi medio equipo. Ganamos por 5-0. Se confió en todas y jugaron todas, no es nada fácil llevarlo a cabo. Es un sello más de nuestro seleccionador, que sabe manejar este tipo de citas y detrás tiene un equipo que le ayuda.

¿Cuál fue su función?

Fui al Mundial como jefe de delegación y al final el rol de todos es sumar todo lo que podamos desde nuestras responsabilidades. Con Pedro [López] trabajar es muy cómodo y muy fácil. Estábamos para lo que haga falta. Desde ayudar en un entrenamiento hasta poner hielo. Todos hacemos nuestro papel, pero a ninguno se nos caen los anillos para hacer lo que haga falta en el momento en que haga falta. No es necesario jerarquizar. Es muy importante que el grupo sea muy bueno a nivel humano y profesional, cada uno tenemos una función delegada pero ayudamos en todos los apartados. Vivir un Mundial es increíble, vivirlo desde dentro en cualquier rol que tengas es un máster que no tiene precio. Aprendes de todo y de todos, a todos los niveles. De tus compañeros, de los rivales y de FIFA. Puedo contar que he estado ahí y es mi tercer Mundial. Dos oros y una plata. Algo bien estamos haciendo.

En España cuando hablamos de fútbol femenino la primera imagen es el Barça, ¿todo es el dinero?

El apartado económico es fundamental a la hora de competir al máximo nivel. Cuando hablamos del Barça nos enfocamos en el primer equipo femenino pero la asignatura pendiente en muchas comunidades autónomas, también en Canarias, es regular las categorías femeninas por edades y que compitas chicas con chicas. En Cataluña hay muchísimas licencias de fútbol femenino y categorías completas de equipos de niñas. Ese es el camino a seguir.

¿Cómo fue la fundación de la UDG Tenerife?

Allí estuve. El objetivo era subir a Primera y luego crear una pirámide hacia abajo. Yo salí con el ascenso y la gente que se ha quedado allí ha llevado a cabo un modelo en el que tiene un primer equipo, un B y luego un acuerdo con el Geneto Teide que es una especie de C. Que sumen a su estructura los equipos de fútbol base sería muy positivo porque reunirían a muchas niñas del sur. Desde fuera veo que tienen la capacidad de poder hacerlo.

Uno de los talentos canarios es una futbolista del Granadilla, Paola, la conoce bien.

Fue campeona de Europa Sub 17 y del Mundo Sub 17 con nosotros. Hay que tenerla muy presente y al mismo tiempo hay que apostar por el talento canario. Si de verdad queremos sacar internacionales canarias hay que ponerlas jugar en los equipos nuestros, que estén en categorías nacionales. Sí tenemos jugadoras que pueden llegar a la selección pero si no tienen los minutos en su club difícilmente llegarán. No podemos pedir que vayan canarias a la nacional si nosotros no las fortalecemos con minutos.