Carlos Gutiérrez: «No me arrepiento de haber salido a Japón, no miro atrás»

Nuevo equipo, ¿cómo va la temporada con el Tochigi?

Lo estoy llevando muy bien. Ahora estamos prácticamente acabando la temporada, nos quedan dos meses, lo que son uno diez partidos. Estoy adaptado y con ganas de acabar. Tengo ganas de volver de vacaciones a casa.

En lo personal, tras una grave lesión, ¿vuelve a sentirse al cien por cien?

Este año creo que ha sido un buen año. Vamos a ver qué depara el mercado. A lo mejor sigo en Japón. Desde que empecé a jugar como futbolista profesional nunca me he enfrentado a esta situación de terminar contrato y poder decidir. Es una buena oportunidad a nivel deportivo y vamos a ver cómo acaba.

¿Apetece volver a España?

Con 28 años llegué a Japón. Yo me vine a este país porque quise, otros compañeros no tienen opciones y por eso tiene que elegir un destino así. A mí me sedujo la oferta en su día, fue muy buena y era una experiencia nueva. Quería cambiar después de muchos años en el mismo contexto y eso fue para mí una motivación. No me arrepiento de haber salido a Japón, no miro atrás. No se puede saber si hubiera ido mejor o peor la cosa en España. Al final, soy como cualquiera que tiene que salir de su casa para trabajar.

¿Hay equipos interesados?

En los dos últimos veranos me han salido opciones de volver a la Segunda de España y es algo que valoro positivamente. El estar en el fútbol japonés no significa que tenga en mente retirarme pronto. Físicamente me sigo encontrado bien. Este año estuvimos cerca de volver pero por temas familiares se descartó. Aunque no esté allí la gente se sigue acordando de mí y eso es algo a valorar. Me encuentro bien y este año lo he demostrado. He vuelto a la rutina de jugar, jugar y jugar.

Me consta que en el Numancia se acuerdan de usted y lo tienen en buena consideración...

En la etapa en Soria me encontré muy bien. El primer año me costó adaptarme pero acabé jugando en la segunda vuelta prácticamente todo. Casualmente todo empezó en el Heliodoro Rodríguez López. Fue un partido en el que empatamos si no recuerdo mal y pese a que me expulsaron tuve una buena actuación. A raíz de ahí mi rol en el equipo cambió, fui más importante.

Coincidió con un tinerfeñista, Pablo Larrea, ¿qué tal es?

Casi ascendemos a Primera juntos. Él llegó del Villarreal B y ese año jugamos el playoff. A nivel personal fue una temporada muy buena. Jugué prácticamente todo, teníamos muy buen grupo y salieron buenos futbolistas de ahí. Larrea tiene muchas condiciones. Cuenta con un muy buen golpeo con las dos piernas y siempre va fuerte. No es muy dinámico porque no es su tipología pero abarca mucho campo, es intenso, desplaza muy bien en largo y para un mediocentro tiene bastantes habilidades. Sobre todo cuando tiene confianza rinde mejor y creo que la de Ramis la tiene.

¿Cómo siguió el casi ascenso del Tenerife?

Desde Japón; todavía estaba compitiendo aquí. Por la tele no pude ver la primera eliminatoria y solo pude ver el partido final ante el Girona. Supongo que para la gente y el club fue un palo duro. Nos pasó algo parecido en el Numancia, que en el partido en casa perdimos 0-3 cuando estábamos muy cerca del ascenso. De todo se aprende, hay que hacerse fuertes este año, corregir errores e intentarlo otra vez esta temporada.

Cuándo uno se pone la camiseta del Tenerife, ¿es algo que dura siempre?

Recuerdo que cuando me llamó el Tenerife mi padre me dio total libertad para elegir si incorporarme a su cantera o no. Dije sí. A todo chico le hace ilusión jugar en ese equipo por lo que significa. A los tres años, cuando empezaba el bachillerato, me dijeron de salir. Me lo tomé con naturalidad. Los dos últimos años no estaba muy cómodo porque empecé a jugar en el lateral derecho siendo central. Me querían ceder al Cruz Santa pero yo quería volver al Laguna, con mis amigos. No me lo tomé mal, me fui a dónde me sentía querido y de donde salí. Estaba cerca de mi casa. Me dio más rabia cuando no se pusieron en contacto conmigo cuando estaba en Tercera y me estaban saliendo bien las cosas, y fue Las Palmas la que me llamó.

Y su paso por el filial amarillo, también le hace tener un ojo puesto en su actualidad...

Sí, sobre todo a través de las redes sociales. Antes que nada aprovecho para mandar un saludo a Kirian. Nunca coincidí con él pero sí que él estaba en la Casa Amarilla, jugando en el C y siempre siendo los dos de Tenerife haces más migas. Le mando un fuerte abrazo. No tengo amistad con él pero nos seguimos en redes e interactuamos. La actualidad del equipo pasa por él, lo demás es secundario. En lo deportivo es lo que hablaba antes del Tenerife, mantiene la esencia y la dinámica de la temporada pasada.

¿Es complicado tener amigos en el fútbol?

Es complejo. Tendré tres o cuatro, y uno de ellos es Maikel Mesa que jugué desde pequeño con él. Si coincido con antiguos compañeros pues genial. Hoy en día el tema de la amistad no es como antes. De niño se trataba de un círculo de amigos más cerrado que ahora, donde la gente se conoce a través del teléfono móvil. Mantener las amistades de verdad en la distancia es un tema complicado, el fútbol tiene eso de negativo. También echo de menos a la familia; se dejan cosas de lado. Este deporte, cuando jugaba en la cantera del Tenerife, para mí era un hobby, hasta el punto que dejé de ir a un torneo por tener un viaje con mis amigos. Cuando ya eres profesional todo cambia pero algo en mí queda de tener a los míos siempre presentes. Dentro de poco, de vacaciones, los veré por las calles de mi ciudad, La Laguna.