El Tenerife realizó una rueda de prensa ayer a la que acudió la plantilla y cuerpo técnico a modo de presentación ante los medios de comunicación tras haber realizado ya los primeros entrenamientos de cara al inicio de la temporada 22/23.

El entrenador Claudio García ha explicado que no ha sido un verano sencillo. El no saber en qué categoría iba a competir el equipo retrasó el trabajo de confeccionar la plantilla. Sin embargo, ahora la ilusión es máxima por competir entre las mejores. «Agradezco a todas las que han confiando en venir aquí y hago hincapié con las que continúan por querer estar aquí sin saber en que categoría íbamos a estar. El objetivo esta temporada es conseguir mantener la categoría. Los equipos que han subido tienen cada vez mejores plantillas y vuelven jugadoras de nivel porque la competición ha crecido. Al hacer la plantilla hemos buscado estabilidad y crear un buen grupo, sin egos que pudieron haber la campaña pasada por ser mejores individualmente y no en lo que es el colectivo», apuntó el técnico del cuadro morado.

El vicepresidente del club también estuvo presente y explicó el momento por el que pasa el club fuera de las canchas, en las oficinas y con el foco puesto en la economía. «Estamos como muchas empresas y clubes de la isla en lo económico, muy ajustados para sacar las cosas adelante. Volvemos a salir con el nombre de Tenerife porque la intención es que este club encabece el baloncesto femenino de la isla», al mismo tiempo analizó brevemente cómo fue el movimiento para contar con plaza en Primera. «Surgió la oportunidad dado que Logroño renunció a la categoría y en el transcurso del verano hemos hecho las gestiones que creemos adecuadas para poder este año seguir compitiendo».

Buena convivencia.

Desde dentro de la plantilla ven clave para conseguir los objetivos que reine el buen ambiente. Celebrar las victorias y estar unidas en las derrotas. «Vamos a darlo todo para estar arriba, dar buena imagen y divertirnos con un deporte que nos apasiona y nos hace disfrutar», declaró la capitana que será fundamental para «arropar a las jugadoras nuevas y que sientan que están como en casa. La buena sintonía en el grupo será crucial. Nos llevamos todas muy bien y bailamos mucho, por lo que va a haber muchos Tik Tok este año», concluyó Monty refiriéndose a el ritual de baile que ya ha hecho famoso ella y algunas compañeras en la red social mencionada.

Trabajo e ilusión en un club que busca tener una temporada con menos exigencias por conseguir la salvación que la pasada y al mismo tiempo seguir reuniendo en el Santiago Martín a aficionados al baloncesto, para dar pasos en adelante en el objetivo de crecer no solo en lo deportivo sino también en lo que se refiere a la masa social del club.

El equipo tinerfeño continuará trabajando en la cancha esta semana con la vista puesta en sus primeros compromisos de preparación, los días nueve y diez de septiembre con el Torneo Ciutat de Inca.