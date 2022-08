Una pretemporada muy positiva

Una notable pretemporada para afrontar con ilusión el arranque liguero. La UDG Tenerife comienza la Primera Iberdrola el 10 de septiembre y lo hace ante el Athletic Club, a partir de las 16:00 en el estadio de La Palmera. Dentro del club, tanto directiva como cuerpo técnico y plantilla, tienen la sensación de haber trabajado muy bien durante la pretemporada, tanto en lo deportivo como en el apartado de la convivencia. El objetivo como cada temporada sigue siendo la permanencia, pero el Granadilla ha demostrado en los cuatro partidos jugados hasta ahora que no va a regalar nada y lo que es más importante, que las jugadoras nuevas y los miembros del cuerpo técnico que se estrenan, incluido José Herrera como entrenador, han sintonizado de manera positiva desde muy pronto.

País Vasco

Esta pretemporada el Granadilla hizo un esfuerzo importante para poder subir el nivel de la preparación con respecto a campañas anteriores. El stage en el País Vasco, donde disputó dos partidos en un total de seis días lo ven desde la directiva como un paso importante para arrancar con buenas noticias la competición, algo que no se ha dado por regla general en cursos anteriores. Dos empates, ante el Deportivo Alavés y la Real Sociedad y la participación de todas las jugadoras son el resumen de un movimiento que no había hecho antes el club y que habla del buen trabajo y crecimiento de la entidad.

Invicto

En una pretemporada los resultados suelen no importar, sobre todo cuando no son buenos. El equipo tinerfeño tiene que ponerlos en valor y mucho. No ha perdido en un calendario preparatorio que ha ido de menos a más. Empezó ante el Juan Grande de Gran Canaria con victoria por la mínima. A partir de ahí tres empates, donde cabe remarcar los conseguidos ante la Real Sociedad, segundo clasificado la temporada pasada y el otro ante el mejor equipo español y referencia europea, el FC Barcelona. Contra el Alavés el signo también fue empate. En todos ellos, destaco el alto rendimiento físico del Granadilla y la fuerte presión sobre la salida de balón rival. Sus señas de identidad con Herrera en el banquillo.

Andrea Marrero

Felicidad, ilusión y ambición son las palabras más utilizadas durante el último mes por las futbolistas. Tanto las que llevan varias temporadas como las recién llegadas. Una de ellas es Andrea Marrero, que llega desde el filial. «Mi sensación es muy buena. Estoy muy integrada en el grupo y estoy muy feliz de compartir la pretemporada con mis compañeras. Me encuentro físicamente bastante bien y tenemos que seguir trabajando para llegar a la primera jornada. El partido ante el FC Barcelona en el Trofeo Teide fue increíble. Poder jugar en el norte, que es mi casa, y jugar ante un equipo como el Barça es algo inmejorable. Hicimos un trabajo defensivo muy positivo y bastante bueno», declaró la jugadora blanquiazul. Ya mirando al futuro cercano, «cuando entreno con gente con más experiencia intento recoger todo lo bueno y adaptarlo a mí. Tengo muchas ganas de empezar y no hay mejor manera de hacerlo que en nuestra casa con nuestra gente. Estamos deseando que llegue la próxima semana para empezar y poder sacar los primeros tres puntitos», declaró la defensa. La defensa de 25 años es un ejemplo más del gran trabajo de cantera que hace el club presidido por Sergio Batista, un presidente que se esfuerza en fortalecer al filial como paso previo al primer equipo.