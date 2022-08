El Freestyle Zombies Canarias Tour 2022 contará con la presencia, en el Antonio Domínguez, de grandes pilotos como el francés David Rinaldo, campeón del Mundo de FMX en Bulgaria (2013 y 2018); Marc Pinyol, el más joven en hacer un back flip con solo 18 años y creador de un truco único como es el inside roll; o Guillem Navas, una joven y emergente promesa internacional que viene de conquistar la medalla de bronce en los X Games de Los Ángeles.

En la nómina de participantes también se encuentra la leyenda y pionero de este deporte, Edgar Torronteras, el espectacular e innovador Rayco Díaz, y un talento puro capaz de volar muy alto como Albert Rocky Florensa. El show está pensado para cautivar a los aficionados a las emociones fuertes con pilotos de motos poniendo en práctica acrobacias extremas a más de 15 metros de altura, 23 metros de distancia y separados por una rampa de salida y otra de recepción.

El talentoso campeón del Mundo francés, David Rinaldo, amenaza con mostrar su amplio repertorio de trucos, entre el que destaca el Front Flip, único en el planeta. «Les prometemos que no van a olvidar un espectáculo como el Freestyle Zombies. Será una noche apoteósica», asegura.

Por su parte, los riders MTB Freestyle surcarán los cielos de Arona con bicis de mountain bike, acelerando desde una imponente mega rampa de 12 metros de altura. Los mejores exponentes de esta categoría serán Ale Bonafe, Adolf Silva, Gemma Corbera y Miguel Guerrero, Carolo. Asimismo, el joven y querubín del equipo, Alex Gonga (15 años) se encargará, a los mandos de una scooter, de levantar a los aficionados de sus asientos.

Por si fuera poco, la gran novedad de la noche será la participación, por primera vez en la Isla, de un piloto de Quad Freestyle de contrastada calidad, el costarricense Marco Picado, quien se sumará a la fiesta en sustitución del francés David Tharan.

Al margen de lo puramente deportivo, se llevarán a cabo actividades paralelas como la actuación de las animadoras acróbatas (Psycho Dolls), los malabaristas con fuego, efectos visuales, sorteos diversos y un speaker a la altura de un inolvidable espectáculo que alzará el telón a las 21:00 horas y que se prolongará durante unas dos horas. Las entradas se pueden comprar todavía en todos los centros especializados de motor, en la red de gasolineras TGas y en la web www.tomaticket.es.

Torronteras: «Prepárense para vivir una noche de infarto»

Edgar Torronteras es algo más que un simple deportista. Es una leyenda del Freestyle Motocross. Y los presentes mañana sábado en el Estadio Antonio Domínguez tendrán el privilegio de verlo en acción con trucos inolvidables. El gran referente español de esta impresionante y arriesgada especialidad garantiza espectáculo y diversión en el recinto de Playa de Las Américas: «El Freestyle Zombies es de los mejores eventos de la actualidad en España. No se ha visto nada semejante y prometo espectáculo y diversión. El público vibrará y tendrá un subidón de adrenalina del 200 por ciento», asegura. El piloto catalán está convencido de que la de mañana «será una noche de infarto y con momentos únicos». «Cuanto más nos animen y motiven, más daremos nosotros», señala. Y es que la importancia y el apoyo del público son esenciales: «Nos tienen que acompañar con todo. El show sin ellos no sería lo mismo, porque son parte fundamental y activa del espectáculo, y nuestro objetivo es que disfruten al máximo», subraya el barcelonés. Por último, Torronteras recordó que «con 42 años» sigue «al pie del cañón con trucos a nivel TOP y dándolo todo». «Me gusta darle mucho juego al público para que crezca el show. En el Antonio Domínguez disfrutarán de un evento que no se ve todos los días», concluye.