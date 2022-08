El deportista tinerfeño firmó una actuación notable la semana pasada en el Europeo de Múnich 2022 donde llegó a la semifinal de los 400 metros valla.

¿Dónde se encuentra descansando tras una temporada tan exigente?

Estoy en Barcelona. Tras diez meses de entrenamientos ha sido una temporada muy larga. Ahora descanso un poco, tanto piernas como mentalmente.

¿Qué tal la experiencia en el Europeo?, su primera gran cita

Lo principal que quería era coger experiencia. Fue así. Pensaba que sería impresionante la prueba y fue mejor de lo que esperaba. Me llevo un recuerdo muy bonito de esta competición.

Uno de los recuerdos imborrables será competir en el Estadio Olímpico de Múnich.

La verdad que me impresionó mucho. Era un estadio grande y el ambiente era impresionante. Había mucha gente. Sobre todo en las semifinales, que corrí contraWarholm y fue increíble.

¿Muchos nervios?

Sabía que el trabajo entre comillas estaba hecho. Yo iba a disfrutar. Iba con la intención de hacer una buena actuación y creo que más o menos lo hicimos. En las eliminatorias no tuvimos que correr más de lo que corrimos. Luego en semifinales la calle uno me perjudicó un poquito. Me hubiera gustado hacer una mejor marca, bajar de 50 segundos quizás, pero se podría decir que estoy satisfecho con lo que he hecho. Me hubiera gustado dar algo más.

Dentro de los planes estaba quizás entrar en la final, ¿qué falló a la hora de la verdad?

Mi objetivo antes de llegar a Alemania era llegar hasta las semifinales y después ver como era la serie y lo que había que hacer. En la que corrí había muchísimo nivel, para mí era casi imposible pasar a la final por ahí.

¿Cuál es el plan a seguir a partir de ahora?

El año que viene hay Mundial y es el objetivo claro que tengo. Preparar bien las carreras en pista cubierta y afrontar con ganas las de aire libre. Intentaré competir en carreras rápidas que den puntos. Esa es la línea a seguir que me marco para los próximos meses.

Otro canario, Samuel García, estuvo cerca de las medallas, consiguió un cuarto en relevo

Sí pero al final es lo que ellos han dicho. No cogieron medalla no por correr mal, todo lo contrario, hicieron una marca increíble. Los otros equipos lo hicieron muy bien, eso es todo.

Junto a él representan a los canarios en atletismo, ¿lo nota?

Lo siento un montón. En Múnich había gente de España y hasta de Canarias en las gradas y su apoyo lo valoro muchísimo, sienta muy bien estar acompañado en una prueba que no es en casa.

Y España, tercera en el medallero con diez, ¿cómo lo valora?

La verdad que los compañeros lo hicieron muy bien. Había buen rollo fuera de la pista entre todos y que estemos unidos favorece al final a que lleguen los buenos resultados.

¿Para cuándo la vuelta a los entrenamientos?

A finales de septiembre. Entreno en Barcelona, va a ser mi cuarto año aquí. Estoy muy cómodo y adaptado. Mi día a día es entrenar en las instalaciones del CAR, luego voy a los fisios y de forma paralela acudo a las clases.