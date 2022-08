Montiel: «La mentalidad del equipo es tratar de ganar todo lo que jugamos»

Una de las piezas clave de los Marlins es su mánager, Richard Montiel. En sus últimas temporadas sigue con la ambición del primer día. «Es increíble tener trece campeonatos de España en los 25 años que llevamos. Está sobre la mitad los títulos por los años. Tenemos una plantilla formada por jóvenes y veteranos, por lo que hay futuro. La clave es la unión que tenemos. Nuestro lema es ‘Familia de Campeones’. Tenemos muchas ganas de seguir ganando. Cuando llega gente nueva siempre tiene ganas de regresar. La esencia de este club es esfuerzo, compromiso y trabajo», declara Montiel.

Sobre el día a día en el Puerto de la Cruz afirma que «cada año que pasa la gente nos conoce más. Nos felicitan. Sé que no es fácil por el deporte que practicamos, porque el fútbol aquí lo abarca todo. Pero vamos poco a poco, nos queda pero vamos dejando el nombre de Tenerife y Canarias muy alto. Sin las instituciones sería imposible. Gracias a las ayudas seguimos luchando.

El campo.

Pese a ser el equipo referente de España en los últimos años, en el vestuario del club hay preocupación por el estado de la instalación donde entrenan y juegan los encuentros.

«Cada vez están peor y corremos el riesgo que nos quiten la categoría por no tener un campo en condiciones. Hay informes sobre ello en la Federación. Dios no quiera que llegue el momento que nos digan que no se puede jugar. El césped está levantado, las gradas se están cayendo, también los pilares..., tenemos unas instalaciones que no están en condiciones. Hago un llamado para que nos ayuden. Es verdad que hemos vivido una pandemia pero creo que ya es hora de una mejora», comenta el mánager.

Ambición.

Son los mejores y quieren seguir siéndolos. «Ahora estamos enfocados en la Copa del Rey. Celebramos el último campeonato de España durante dos días pero ya estamos entrenando para la cita de Córdoba. Vamos a luchar y a recuperar este título que se nos ha resistido en los últimos años. Una asignatura pendiente», dijo Richard, a mismo tiempo que manda un mensaje de cautela pero ganador.

«Vamos poco a poco pero para la próxima temporada tenemos el mismo enfoque. Vamos a preparar bien la Copa de Europa, que este año perdimos en semifinales y fuimos terceros. Todo lo que juguemos vamos a tratar de ganarlo. Vamos a seguir así porque tenemos plantilla para rato», comenta una persona vinculada al club durante casi veinte años y que quiere aportar su granito de arena para seguir haciendo crecer por un lado el club en el contexto nacional y europeo y por otro lado invitar a niños y niñas de la isla a practicar este deporte. Una disciplina que pese a no ser muy conocida por los tinerfeños, Montiel cree que si se acercan al campo Néstor Pérez Suárez del Puerto de la Cruz, volverán para disfrutar con los éxitos del equipo y el ambiente familiar que se vive durante los partidos.