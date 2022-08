«Esto no me va a cambiar,me va a hacer más fuerte»

¿Cómo sienta una ovación cuando se sabe que va para uno, aun sin estar sobre el césped?

La verdad es que fue algo muy, muy bonito. Sobre todo porque al final yo soy de Tenerife, muchos amigos míos son seguidores del CD Tenerife y estaban allí en el Heliodoro. Sentir el cariño de todos fue algo muy gratificante. En estas casos está claro que no hay colores.

No sé si durante la semana iba siendo consciente de la repercusión que alcanzaba la iniciativa, que de algún modo comenzó de forma espontánea en las redes sociales y fue creciendo hasta convertirse el domingo en un aplauso unánime, atronador. ¿Esperaba encontrarse con algo así?

Pues la verdad es que no. Como en Gran Canaria, últimamente he desconectado un poco del teléfono móvil pero sí te van llegando las notificaciones y los mensajes de los amigos. Fue así que me fui enterando de que querían hacerme algo y por supuesto es algo bonito, que se agradece.

¿Dónde estaba en el minuto 20 de la primera parte, cuando el estadio empezó a aplaudir?

Justamente estaba viendo el partido con la familia. Unos amigos que iban al Heliodoro pasaron por casa antes, me dijeron que allí iban a estar y enseguida desde el estadio me pasaron algunas imágenes. Primero la de los dos equipos con la pancarta del «Ánimo Kirian» y luego también los vídeos de lo que pasó en la grada. Fue algo impresionante.

Más que nada porque en escenarios así estamos acostumbrados a la rivalidad, a defender cada uno sus colores...

Claro. Fue una pasada porque juegas con los colores del equipo que es rival y con el que siempre hay un pique sano y deportivo; y que ellos [los aficionados del Helidoro] decidieran que por ser de Tenerife merecía ese gesto, pues es algo que te emociona. Quisieron transmitirme ese ánimo y afecto; y es algo muy bonito, que por supuesto me ha llegado.

Evidentemente es ésta una situación indeseada pero que sí está sirviendo para demostrar hasta qué punto es Kirian Rodríguez una persona y un profesional valorado y apreciado en Tenerife. De alguna manera recoge usted lo que siembra, entre otros motivos porque jamás tuvo un mal gesto o una mala palabra hacia el CD Tenerife ni hacia nadie del club.

Yo creo que eso que comentas va en los valores de la persona. No tiene nada que ver que yo sea del equipo rival. Siempre lo he dicho, que al CD Tenerife le tengo mucho cariño. Al final me formé aquí, tuve cinco años muy bonitos en el club y por circunstancias de la vida tuve que irme a buscar los garbanzos fuera, a otro lado. Yo siempre les he tenido respeto y creo que eso también ha influido en que la afición haya dicho: vamos a darle ese ánimo, vamos a tener ese detalle con él. Entiendo que creían que me lo merecía y yo estoy agradecido de que piensen así.

Todo empieza el día de su comparecencia pública ante los medios. Fue esa mañana cuando su ejemplo caló en mucha gente y cuando empezaron a multiplicarse las muestras de afecto. Dijo usted: «no quiero mensajes de pena, quiero que me vean bien».

Está claro que al final el hecho de salir yo, que me vieran la cara, que vieran que estaba entero... y sobre todo que me vieran sonreír, que sigo con las mismas bromas, yo creo que ha convencido a todos de que esto no me iba a cambiar ni me va a cambiar. Eso ha hecho que el apoyo que me está llegando sea diferente, que efectivamente no sean mensajes de pena, en plan: qué inoportuno que le pase esto ahora; sino que el cariño me esté llegando de otra manera.

«Estoy deseando que sea jueves para afrontar la segunda sesión del tratamiento»

¿A qué se refiere?

Yo no quería transmitir pena. Y ese mensaje que di ha hecho que el apoyo haya sido en otro tono, no sé, que haya sido en forma de energías y de buenas vibraciones. Si ya entonces estaba seguro de que esto me iba a hacer más fuerte, ahora todavía más.

En las últimas horas recibía el mensaje de Pedro Rodríguez, el futbolista tinerfeño más universal de todos los tiempos. ¿Qué le sugiere ser un ejemplo de entereza y de integridad para deportistas de su talla?

La verdad es que estoy muy agradecido a Pedro, sin duda un referente por muchos motivos. Desde su Fundación me mandaron mensajes cuando pasó todo porque yo iba a los campus que él suele hacer para ver a los niños y estar con ellos. He recibido un montón de mensajes y desde luego estoy agradecidos a todos y cada uno de los que han tenido ese tipo de gestos conmigo.

Aprovecho la conversación para preguntarle por dónde va su proceso de recuperación y si se fija plazos, porque aquel día de la rueda de prensa sí llegó a enunciar que le gustaría ser el mejor «fichaje de invierno» posible para Las Palmas.

Pues mira, ahora mismo estoy por Tenerife, que como el equipo viajaba a Málaga he aprovechado para venir a ver a la familia, que desde que empezó todo no había tenido la ocasión. Porque yo sigo yendo todas las mañanas a Barranco Seco a hacer un poco de movilidad, un poco de bici... y ahora estoy en casa descansando un poco y deseando que sea jueves, que ya me toca la segunda sesión del tratamiento. Voy paso a paso. Ya en la siguiente sesión diré que ya llevo un tercio del tratamiento; más adelante que ya voy por la mitad. Y así hasta llegar hasta el final.

«Me han escrito todos los clubes y casi todos los capitanes de Primera y Segunda División»

Le ha enviado un mensaje Carla Suárez, que pasó por la misma enfermedad, la superó con éxito y volvió a las pistas de tenis para volver a jugar y disfrutar con su deporte. ¿Es ella el referente y la demostración de que va a poder volver?

Sin duda, ella es el referente. De hecho, me mandó un mensaje por redes sociales nada más conocer la notiica. La recuerdo de cuando hizo el saque de honor con nosotros y le tengo mucha admiración. Es mi referencia clara para saber que puedo volver a jugar, volver a divertirme. Y hacerlo lo antes posible, sin duda.

No sé hasta qué punto supone privaciones este proceso, pero ha contado a sus más íntimos que hay algo que no va a perder: la sonrisa.

Es que al final si pierdes la sonrisa... Esa es mi forma de llevarlo, sonriendo. Cualquier persona que se acerca a mí pensará: si él está así, que es quien está pasando la situación... Un poco eso es lo que transmito al equipo. De hecho, confío en que esto vaya a unir más al grupo. Cuando llego por las mañanas, cualquier broma que suelto, lo que transmite es eso. Los compañeros pensarán: si él está fuera, no puede jugar y está así. Ya te digo; creo que todo esto les va a hacer mucho más fuertes.

¿Cuántas veces ha soñado con su regreso?

Yo siempre bromeo con mi pareja. Suelo dormir muy bien, no me cuesta dormirme... pero las veces que sí me cuesta, le digo: no es que esté en un momento de bajón, sino todo lo contrario, estoy pensando ya en ponerme en forma, en recuperarme... No veo la hora de volver, entrar a un rondo o comerme un pasillo de collejas, que hasta eso lo hecho de menos. Te digo la verdad: soy más de tener esos pensamientos de estar con el grupo entrenando que visualizar el regresar a la competición, que eso seguramente esté más lejano.

Pedro, Carla Suárez, el eterno rival... No sé si puede cuantificar cuántos mensajes de ánimo ha recibido en estas semanas de cuenta atrás hacia su regreso.

Mensajes no han faltado, no. Me han llegado de todos lados. De Segunda División prácticamente todos los equipos, de Primera muchísimos. Te diría que me han escrito prácticamente todos los capitanes de las dos categorías. El apoyo ha sido unánime. Se nota que con este tipo de situaciones, la gente se vuelca.