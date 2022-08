Pese a que en la actualidad los casos no sean muy numerosos, que un joven vaya a estudiar y jugar desde Tenerife a Estados Unidos es una situación relativamente normalizada. No ocurría, sin embargo, con esa asiduidad hace unas décadas. Concretamente en 1987, año en el que la santacrucera Eva Togores convenció a sus padres para estudiar en USA lo que entonces se llamaba COU, el actual 2º de Bachillerato. Su reto, "aprender bien inglés, y a la vez seguir jugando al baloncesto; algo que en Tenerife no era tan viable". "Es cierto que aquella era una época en la que no iba a nadie a Estados Unidos; todo era desconocido", comenta la santacrucera sobre ese salto.

Su destino fue la ciudad de Poughkeepsie (Nueva York) para estudiar en el Ketcham HighSchool, donde ya tuvo un papel destacado en la cancha. Al siguiente año entró en una universidad pública, la Dutchess Community College, en la que repitió protagonismo en su equipo de baloncesto. Lo hizo de forma tan notable que fue elegida para jugar el All Star de su región. "Allí me vio un ojeador de la Dowling College, una universidad privada en Long Island, y me ofreció una beca. La acepté y estudié un curso de administración de empresas aeronáuticas", recuerda Eva sobre lo ocurrido hace ya más de tres décadas. Incluso cuando acabó su periplo académico logró trabajo durante un año en una empresa de helicópteros de Manhattan, "antes de decidir volver a casa".

Recuerda Togores, que los inicios de su experiencia en suelo estadounidense no fueron del todo positivos. "En el intercambio me tocó una familia que no me trató muy bien, pero en un viaje que hicimos con el equipo a Hawai conocí a los que desde entonces llamo mis padres americanos. Pasé siete años de mi vida con ellos y aún ahora los sigo considerando como unos padres", rememora Eva. Son los extremos de una vivencia que Eva considera "fabulosa y muy positiva". "Me abrió la visión de que, estando en un sitio tan chiquitito, ahí fuera había un mundo al que me tuve que enfrentar desde muy joven", explica a modo de resumen de aquellos años universitarios. "Aunque siempre volvemos a Canarias", apostilla.