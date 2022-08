Las chicas, las más valientes a la hora de ‘cruzar el charco’

Se estrenó en USA en el Laramie County Communit, júnior college que le sirvió «para adentrarse» en la vida y costumbres americanas. Un año de adaptación antes de dar el salto a la University of Detroit Mercy de NCAA I, donde este curso cumplirá su segunda temporada. «En Detroit cambia todo porque allí somos prioridad para la universidad, lo que nos da muchas facilidades con horarios e instalaciones, los técnicos, comprensión de los profesores...», explica la jugadora teguestera, que ahora cursa trabajo social.

Comenta Fleta que «aunque como Tenerife no hay ningún sitio» la vida estadounidense «es cuestión de saberse adaptar». «Al fin y al cabo», expresa, «la rutina es siempre es la misma, dedicarse casi siempre al baloncesto y a la carrera». Su propósito, cuando acabe la carrera, «buscar otro sitio en el extranjero, ya que hacerlo en Estados Unidos resultará muy complicado».

Deja al testigo al resto después de tres años en Nueva York, concretamente defendiendo los colores de las IONA Gaels de la NCAA I. La chicharrera aterrizó en su periplo universitario estadounidense con rodaje, pero no por medio de academias o un junior college, sino por sus tempranas experiencias en países europeos, caso de Alemania y Escocia. «Allí todo es muy distinto, pero experimentar antes en otras culturas y otro baloncesto me ayudó muchísimo», reconoce la tinerfeña.

Becerra define como «muy positiva» su estancia en la ciudad de los rascacielos «pese a que el día a día era bastante duro» para compaginar «los entrenos y las clases» de un doble grado de Negocios Internacionales y Marketing. Precisamente, la razón por la que no disputará, a sus 22 años, su curso sénior. «Mi prioridad es encontrar mi camino en el mundo laboral, por lo que estoy valorando algunas ofertas de Estados Unidos y de Europa; si ya luego puedo seguir al baloncesto, genial», explica Lucía. «Merece la pena intentarlo y dar ese salto», añade a modo de recomendación la que fuera jugadora del Clarinos.

La que sí cumplirá su cuarto año en USA es María Roters, que repite en la University of Alabama at Birmingham (UAB) –estudiando Psicología– tras dos cursos en la Fairleigh Dickinson University de Nueva Jersey. La base santacrucera admite estar «muy contenta» por el «el apoyo» que recibe a diario en la UAB, e ilusionada por las expectativas deportivas de esta temporada. «Buena parte del equipo es nuevo y además tenemos una nueva cancha exclusiva para nosotros», explica.

La actual es una situación rodada para Roters, que sin embargo admite que «en los dos primeros años» le costó «bastante» adaptarse. Ahora, dejada a un lado la pandemia, no se topa con obstáculos para hacer realidad varios de sus propósitos. «Quería disfrutar esta experiencia y saber cómo se vive aquí; y también hablar inglés de manera fluida», comenta la tinerfeña, que si bien tendrá todavía «un quinto año para jugar», no sabe si regresará. «Hay momentos en los que echo de menos la Isla», admite.

También veterana en suelo estadounidense es Lisa Vanoverberghe, que estudia en la John Brown University y compite en la NAIA –torneo paralelo a la NCAA y destinado centros de menor envergadura–. La que vivirá su primera experiencia es Sofía Castro, este pasado curso júnior en el Adareva y que se enrola en el Northeast Community College de Nebraska.

Hace un año, y en medio de múltiples compromisos con selecciones españolas de base, se anunció su compromiso con UCLA, una de las universidades punteras de la NCAA I. La granadillera, sin embargo, ha aplazado su salto y se ha comprometido con el Valencia Basket para el ejercicio 22/23. La puerta sigue abierta para ver a la isleña brillar también en Estados Unidos.

Unas agencias especializadas allanan los primeros pasos

Una de las razones por las que quizá las tinerfeñas que emigran son mayoría –respecto a los chicos– es gracias a la intermediación de agencias especializadas que han emergido en los últimos años. «Vamos a los campeonatos nacionales y europeos y tratamos de localizar a las que pensamos que tienen potencial para irse a Estados Unidos a jugar becadas, se les explica el proceso y, si están interesadas, nos encargamos de los trámites administrativos», explica Daniel Montoliu, fundador de Pick Us, empresa responsable del empujón de varias de las isleñas que se encuentran o han estado recientemente en USA. Un papeleo que va desde «el registro en los test académicos a realizar y de vídeos para los entrenadores, la documentación necesaria para la inscripción en la universidad, y la realización de los formularios para concretar la cita en la que la chica obtiene el visado». Unos primeros pasos en los que también interviene el trabajo psicológico. «Es normal que duden y tengan miedo hasta el último momento; como aquel que por primera vez se pone en el filo de un trampolín para lanzarse a la piscina», explica Montoliu. El seguimiento no acaba una vez concretados los trámites administrativos, sino que la agencia trata, «por filosofía, de seguir en contacto hasta que la chica vuelve». «El contacto el primer año es muy intenso, en el segundo ya baja un poco, y en el tercero hay veces en las que ni quieren saber de ti», explica el responsable de Pick Us en relación a la correcta adaptación de la joven a su nueva vida. |