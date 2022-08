La aventura que forja a la persona

Si ya complicado es tener la opción de jugar en el baloncesto de formación norteamericano, las posibilidades de hacerlo con éxito se reducen notablemente. Incluso, hay casos en los que la estancia en suelo estadounidense provoca un cierto traumatismo. Lo positivo, generar una coraza con la que luego luchar con garantías el resto de la vida. Así han hecho Cynthia Jorge y Gabriela Sánchez Parodi.

En ambos casos, su llegada a USA ya estuvo condicionada desde un primer momento. Cynthia, porque vivió un año inicial a la aventura, «sin beca de baloncesto» y simplemente con la posibilidad de entrenarse. Gabi (viajó en la 20/21) porque el covid le dejó «sin temporada», lo que la llevó a estar «nueve meses trabajando diariamente, en cancha, gimnasio, y físico, pero sin competir».

En su segundo año Jorge ingresó en la Northeast Community College, y ahí llegó el punto de inflexión. «El sentido que yo le daba al baloncesto cambió por completo, porque en Tenerife me encantaba y era como mi manera de despejarme de los estudios, mi momento de libertad. Pero como en Estados Unidos dependes de una beca, el deporte pasó a ser una especie de trabajo», comenta, de aquella época, la santacrucera. Un periplo en el que cada vez se le «hacía más complicado ir a entrenar», hasta llegar a convertirse en «una obligación». Una especie de círculo vicioso en el que se vio implicado «lo realmente importante, la carrera».

Similar, e incluso peor, ha llegado a ser la situación para Gabi, que se apresta a vivir su tercer curso en la Franklin Pierce University. «A los dos meses de estar allí me empecé a encontrar rara, no me reconocía ni dentro ni fuera de la pista; y mi cabeza me empezó a crear complejos diarios», reconoce. «Cada vez me sentía menos motivada, con falta de energía, tenía problemas físicos sin ninguna explicación y me faltaba el aire al jugar», añade Sánchez Parodi al respecto.

Un agujero que llevó a la tinerfeña a «odiar el baloncesto». «Me daba pánico tener que ir a entrenar, y si teníamos que hacerlo el lunes, me pasaba gran parte del fin de semana con insomnio y ansiedad», revela la tinerfeña. Pese a pensar que se trataba solo de «una mala racha», todo empeoró con el tiempo, hasta que llegaron «ataques de ansiedad sin razones aparentes». «Había entrado en un bucle del que no veía salida», recuerda de esos momentos. Para colmo de males, en su segundo año no contó para su entrenador.

También agudizó, paulatinamente, la aventura estadounidense de Cynthia. Primero porque en su tercer año –ya en la Tiffin University–, no conectó con su técnico y «todo se hizo más difícil», y sobre todo porque al final de ese curso se rompió «el ligamento cruzado anterior» de una rodilla. Jorge tuvo que pasar por «una rehabilitación bastante dura y dolorosa», pero especialmente por la necesidad de combatir a sus propios miedos. «Le das vueltas a la cabeza sobre qué va a ocurrir con tu beca», recuerda sobre aquel trance.

Afortunadamente ambas remontaron. Gabriela lo hizo apoyándose en «la familia y en especialistas». Un antídoto que funcionó y que le ha permitido «volver a ser feliz con el baloncesto». «Hablo con mi psicólogo muy a menudo simplemente para contarle cómo me va todo y poder frenar los problemas antes de que me causen un malestar mental y físico», explica la base sobre su metodología, aquella que le permite «gestionar la ansiedad» cuando, ocasionalmente, se le presenta. Una canalización para no verse afectada «en ningún ámbito» de su vida.

Con algo muy parecido, incluso en un nivel de mayor fortaleza, logró terminar Cynthia su estancia en USA. Una vivencia «dura en lo mental porque cada día había que lidiar con nuevos retos», pero «en general positiva». Por un lado porque cumplió uno de sus sueños desde la niñez. Pero especialmente porque logró desarrollarse «y crecer en todos los sentidos». «Es una experiencia que volvería repetir si tuviera de nuevo 18 años; te acaba forjando como persona, porque no todo en la vida deben ser rosas. Me quedo con lo fuerte que salí de aquella situación y la confianza que ahora poseo para afrontar cualquier obstáculo que se me ponga delante», añade a modo de resumen. Porque, en ocasiones, las aventuras americanas no dejan únicamente el sello del baloncesto.