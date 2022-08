Tras dos lesiones graves, la jugadora de la UDG Tenerife María Estella es positiva de cara a la nueva temporada. «Estas primeras semanas estoy disfrutando como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Es mi octava temporada aquí, he aprendido muchísimo en esta isla tanto como futbolista y como persona. Después de dos lesiones graves aprendes y miras desde otra perspectiva. A finales de la anterior me estaba sintiendo muy bien, tuve el placer de jugar los últimos partidos y la verdad que terminé con buenas sensaciones. En verano no paré y he trabajado con bicicleta día sí y día también para llegar en las mismas condiciones que mis compañeras», afirma la defensa blanquiazul.

En lo que se refiere al stage de pretemporada, fijado para la próxima semana en el País Vasco y donde el Granadilla jugará ante Real Sociedad y Deportivo Alavés, explica que «nos vendrá muy bien jugar amistosos contra equipos de nuestra liga. El club ha dado un paso adelante». La catalana va paso a paso y no quiere adelantar ningún objetivo. «Buscamos empezar ante el Athletic bien y luego ya se verá. Si hacemos algo parecido a las anteriores será inmejorable», concluyó.